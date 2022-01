El error de Cardona en sus declaraciones elogiando a la gente de Racing

El colombiano quiso hablar de la hinchada de Racing y generó el efecto contrario al deseado

La llegada de Edwin Cardona como refuerzo de Racing Club generó mucha expectativa en los hinchas de "La Academia". El colombiano firmó un contrato por tres años y al llegar al país hace algunos días realizó declaraciones para elogiar a los hinchas de su nuevo club. Pero un periodista especializado en estadísticas detectó un error que dejó expuesto al enganche 29 años.

Cardona llegó a Racing por expreso pedido del entrenador Fernando Gago, que lo tuvo de compañero en Boca. No arrancó de la mejor manera su estadía en el conjunto de Avellaneda ya que a poco de pisar suelo argentino dio positivo de Covid-19 y no podrá entrenar con sus compañeros hasta la semana que viene.

Pero además de sumarse más tarde a la pretemporada, apenas arribó a Ezeiza habló con la prensa y elogió a su nuevo equipo. "Me hablaron maravillas de Racing. Tengo muy buena relación con Gio Moreno (ex jugador del club de Avellaneda), siempre me ilusionó por lo que me dijeron", expresó.

Pero luego fue más allá y quiso agregar su experiencia personal jugando de visitante contra "La Academia". "Cuando iba a ese estadio sentía la euforia de la hinchada. Es un gran club, ahora a dejar todo", manifestó.

Pero el periodista especializado en estadísticas de fútbol Silvio Maverino aprovechó las declaraciones de Cardona para averiguar cuántos partidos había jugado con la hinchada de Racing alentando a su equipo de fondo. La respuesta que encontró llamó la atención ya que solo disputó un partido frente a Racing en condición de visitante: fue por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020 y se jugó a puertas cerradas. por motivo de la pandemia.

Edwin jugó más de tres años en el fútbol argentino y disputó 48 partidos con la camiseta de Boca pero por los sorteos de los distintos torneos domésticos nunca pudo actuar en un partido oficial con público en el estadio Presidente Perón. A favor del colombiano, hubo un partido con el público académico en las tribunas que lo tuvo en el banco de suplentes, sin ingresar: fue por la Superliga 2018/19 en un empate 2-2 entre Racing y Boca.

El arribo del enganche como refuerzo se dilató en un momento ya que también sonaba como refuerzo de Atlético Nacional de Medellín, donde inició su carrera. Sobre este tema fue sincero al llegar a la Argentina y reconoció que "la gente sabe que soy hincha de Atlético Nacional. Fue difícil la decisión".