El emotivo gesto viral de un hijo con sus padres para que viajen a ver a River: "Los amo"

Un joven compartió un video en el que mostró el regalo especial que le hizo a sus padres para que vayan a ver a River Plate y se hizo viral en las redes sociales.

A horas de uno de los partidos más importantes del año para River Plate, un joven le hizo un regalo especial a sus padres para que viajen a ver al "Millonario", subió el video a TikTok y rápidamente se viralizó. El Estadio Monumental les queda lejos, pero Brian Bordon hizo lo posible para que sus parientes disfruten de un encuentro de los dirigidos por Martín Demichelis en un momento clave de la Liga Profesional. Es que los de Núñez están a sólo un punto de ser campeones y la familia entera lo sabe.

Por supuesto, la reacción de toda la familia no pasó para nada desapercibida. La madre y el padre del dueño de la cuenta de la red social, oriundos de Mendoza, recibieron una sorpresa por parte de su hijo que no dudó al demostrarles su amor con un ticket para ver a los de "Micho" en el verde césped. Claro que, los comentarios por parte de los hinchas del club no tardaron en aparecer para alentar a quien compartió dicho instante.

"Cumpliéndole un sueño a mis viejos, gracias por transmitir esta hermosa pasión. Sin ustedes no seríamos nada en la vida. Se merecen esto y mucho más. Espero que disfruten. Los amo hasta el fin!!", escribió Brian Bordón en la mencionada red acompañado del video. Además, en el posteo agregó: "Viaje sorpresa a mis viejitos para ir a ver a River al Más Monumental". Sin embargo, no dio detalles de en qué partido estarán -ya que las entradas salen a la venta este jueves 13 de julio-.

Al margen de que ambos se emocionaron al ver el regalo recibido, fue la madre del joven la que primero reaccionó tras leer la dedicatoria de su hijo: "Espero que les guste y disfruten mucho. Es una forma de agradecimiento por todo lo que hicieron y hacen todos los días por nosotros. Sin ustedes no seremos nada. Los amamos hasta el final. Qué disfruten". Luego de esto, dio vuelta el boleto, se encontró con el ticket en cuestión y ambos rompieron en llanto.

Qué tiene que pasar para que River salga campeón de la Liga Profesional el viernes 14 o el sábado 15 de julio

River Plate está ante una nueva chance de consagrarse en el fútbol argentino. Luego del empate sin goles ante San Lorenzo de Almagro y la igualdad de Talleres ante Unión de Santa Fe por la fecha 24 de la Liga Profesional de Fútbol en el Nuevo Gasómetro, los dirigidos por Martín Demichelis están a sólo un punto del objetivo. Dos resultados lo favorecen y tiene chances de salir al Estadio Monumental a jugar ante Estudiantes de La Plata desde las 19:00 siendo campeón.

Es que la "T" enfrentará a Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó el viernes 14 de julio a las 21:30 y, si no consiguen un triunfo, el "Millonario" sumará una estrella más. Lo único que les sirve a los de Javier Gandolfi es ganarle al "Globo" para seguir en carrera en el certamen. En caso de que consigan los tres puntos, los dirigidos por "Micho" podrán dar la vuelta ante su gente con sólo un empate ante el "Pincha" el sábado.