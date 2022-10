El duro descargo de Copetti tras perder el campeonato con Racing: "La peor"

Enzo Copetti realizó un picante descargo en sus redes sociales días después de que Racing perdiera la Liga Profesional de Fútbol.

Enzo Copetti rompió el silencio días después de lo que fue la derrota ante River Plate, por la que Racing perdió la oportunidad de quedarse con la Liga Profesional de Fútbol que ganó Boca Juniors. El delantero, que no pateó el penal decisivo a pocos minutos del final y no convirtió durante el encuentro, publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se defendió de las críticas recibidas por lo sucedido en el partido.

El atacante de la "Academia", figura clave dentro del plantel a lo largo del 2022, no tuvo una gran tarde frente al "Millonario" y, para colmo, el elenco de Avellaneda quedó segundo en la tabla detrás del "Xeneize". Los dirigidos por Hugo Ibarra levantaron el trofeo tras el empate ante Independiente y los de Fernando Gago no lo aprovecharon en su cancha ante su gente. Copetti fue uno de los principales apuntados y respondió sin guardarse nada.

"Hice mil cosas bien y nadie dijo nada, hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo", se lee en la placa que compartió el delantero en la mencionada red social. Los insultos que recibió luego del encuentro ante los de Marcelo Gallardo fueron, principalmente, por no patear el penal que Franco Armani le contuvo a Jonathan Galván, que sería determinante para que Racing se quede con el título.

Es que si la "Academia" conseguía un triunfo sobre River, teniendo en cuenta que Boca e Independiente igualaban en La Bombonera, los de Gago se aseguraban el campeonato. Sin embargo, el arquero de la "Banda" se lució en dicha jugada y le ahogó el grito de gol a los fanáticos que llenaron el "Cilindro". De esta manera, los de Avellaneda tendrán que enfrentar a Tigre (subcampeón de la Copa de la Liga) para definir al rival del "Xeneize" en el Trofeo de Campeones 2022.

River y el relator partidario que estalló por darle el título a Boca

Luego de las protestas por el penal atajado por Franco Armani sobre la hora, así relató el periodista deportivo el tanto del 2-1 del delantero colombiano: "La tiene Borja, qué ganas de presionarme el testículo...". "No, Matías Suárez, la pelota la tiene (Esequiel) Barco, queda boyando, no, Borja, Borja... Gol de River", se lamentó. "¡Es increíble! No, Borja. No, hermano. No tienen absolutamente ni idea de lo que es la historia de River", se quejó el relator partidario histórico del "Millonario".

Según él, los dirigidos por Gallardo "le regalaron el campeonato al equipo de La Ribera". Para colmo, "El Tano" Santarsiero se molestó con el extremo que pasó por Independiente: "Y Barco diciéndoles ´cállense´ (a los hinchas locales)... ¡Jugá al fútbol, Barco! ¡Jugá al fútbol, hijo de tu madre! ¡Jugá para River, que no jugaste en todo el año!". "¡Un palo verde se lleva y no jugó en todo el año!", se quejó.