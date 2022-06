El contundente pedido de Luis Suárez a Enzo Francescoli para su posible llegada a River

El delantero uruguayo Luis Suárez realizó un pedido contundente a Enzo Francescoli con respecto a su posible llegada a River Plate. Desde el "Millonario" aguardan por él para que se sume al equipo, pero tendrán que esperarlo un tiempo más. Mientras tanto, Marcelo Gallardo trabaja con el plantel que tiene para lo que serán los próximos compromisos por la Liga Profesional y la Copa Libertadores de América.

El atacante está dentro de los deseos del DT en este mercado de pases y lo contó en conferencia de prensa: "Hablé con él, lo conozco, tengo una buena relación. Me comuniqué para preguntarle qué va a ser de su vida y ver si tiene ganas de venir al fútbol argentino, a una institución como la nuestra, para que pueda llegar bien a su deseado Mundial". Todo dependerá de la gestión del mánager e ídolo de la institución, quien ya recibió una respuesta clave.

El periodista Gustavo Yarroch contó en ESPN como fue el diálogo entre ambos: "Enzo Francescoli se comunicó ayer con el delantero uruguayo, que está en estos momentos en España compartiendo con Lionel Messi el cumpleaños del capitán de la Selección y Suárez le respondió: 'Lo estoy pensando, necesito una semana más para darles la respuesta'. Así que sigue abierta la posibilidad, no se decidió todavía el uruguayo y en River siguen esperando un sí".

Y agregó: "El aspecto económico no es un problema, el primero en contactarse fue en su momento Francescoli. Después habló Gallardo con él y por último Jorge Brito. En la charla con el presidente de River llegaron a hablar de números. El contrato no sería un problema, Suárez lo aceptaría. La cuestión es más de fondo, de vida, de familia y él todavía no la decidió, así que esperemos a los próximos días porque pidió una semana más para decir que hace con su futuro deportivo".

La buena noticia que recibió Gallardo e ilusiona a todo River

Marcelo Gallardo recibió una gran noticia sobre un futbolista en este mercado de pases y todo River Plate se ilusiona. Se trata de un importante delantero para el entrenador, al que esperó por varias semanas y del que sintió su ausencia desde principios de mayo. De esta manera, el "Muñeco" afrontará con más tranquilidad lo que resta del 2022, ya que contará con uno de sus mejores hombres.

A principios del mes de mayo, Matías Suárez sufrió la distensión del sóleo de su pierna derecha y se perdió los últimos partidos de la temporada. Semanas después, los estudios médicos que se realizó detectaron que tenía líquido en una de sus rodillas y los médicos lo desafectaron por un tiempo más. Desde este jueves 23 de junio, el delantero ya trabaja a la par de sus compañeros de cara a lo que se viene junto al elenco que dirige Gallardo.