El contundente mensaje de Patronato tras el escándalo con Barracas: "Pobre"

Desde la cuenta oficial de Twitter de Patronato publicaron un contundente tweet tras el escándalo en el partido ante Barracas Central por la Liga Profesional.

Desde la cuenta de Twitter oficial de Patronato realizaron una contundente publicación mostrando su descontento con lo sucedido en el duelo ante Barracas Central por la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol. Es que el elenco de Paraná sufrió en varios tramos del duelo las injusticias arbitrales y el VAR, por lo que no se guardaron nada. Si bien no hubo apuntados, sí dejaron en claro que sueñan con quedarse en Primera y que no quieren que los perjudiquen.

En lo que significaba un partido clave para el descenso, el "Guapo" y el "Patrón" se enfrentaban con el objetivo de quedarse con los tres puntos, los cuales serán fundamentales para cuando termine la temporada. Por este motivo, se vivieron instantes de mucho nerviosismo durante los 90 minutos y las jugadas polémicas dejaron muchas dudas. A nadie del club entrerriano le gustó lo que pasó y lo expresaron con bronca.

"Pobre del que quiera robarnos la ilusión", reza una bandera de Patronato, y fue la foto que utilizó la institución minutos después del encuentro para explicar el momento que atraviesan. Con 16 fechas por delante, el conjunto de Paraná no pierde las esperanzas de quedarse en la Liga Profesional y sabe que la tendrá difícil. La próxima fecha recibirá a Boca Juniors en su cancha y tendrá una nueva posibilidad de sumar pensando en lo que se viene.

En la tabla de promedios, Patronato se encuentra en el último lugar. Con 86 partidos jugados en las últimas tres temporadas disputadas acumula un total de 84 puntos (0,976). Los del "Colorado" Facundo Sava están a 7 puntos de Aldosivi (1,058) y a 8 de Central Córdoba (1,069), los dos más cercanos. Godoy Cruz de Mendoza (1,127) está aún más lejos y Sarmiento de Junín (1,096) divide por dos (ascendió en 2021). Cabe destacar, que los dos últimos descenderán a la Primera Nacional.

Las fuertes declaraciones de Facundo Sava

El técnico de Patronato no se guardó nada a la hora de mostrar su descontento con los fallos arbitrales. "Me dan ganas de llorar y me dan ganas de irme a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida", esbozó el DT tras la injusta derrota con polémica que sufrió el "Patrón" ante Barracas Central. Uno de los principales apuntados por este hecho lamentable en el fútbol argentino fue Jorge Baliño, quien impartió justicia entre ambos equipos.

Los rivales que le quedan a Patronato para salvarse del descenso

Fecha 11: Patronato vs. Boca Juniors (Domingo 31 de julio - 18:00)

Fecha 12: Banfield vs. Patronato (Viernes 5 de agosto - 21:30)

Fecha 13: Patronato vs. San Lorenzo (Viernes 12 de agosto - 21:30)

Fecha 14: Talleres de Córdoba vs. Patronato (Jueves 18 de agosto - 19:00)

Fecha 15: Patronato vs. Argentinos Juniors (Martes 23 de agosto - 19:00)

Fecha 16: Estudiantes de La Plata vs. Patronato (Día y horario a confirmar)

Fecha 17: Patronato vs. Unión de Santa Fe (Día y horario a confirmar)

Fecha 18: Patronato vs. Platense (Día y horario a confirmar)

Fecha 19: Racing vs. Patronato (Día y horario a confirmar)

Fecha 20: Patronato vs. Rosario Central (Día y horario a confirmar)

Fecha 21: Defensa y Justicia vs. Patronato (Día y horario a confirmar)

Fecha 22: Patronato vs. Atlético Tucumán (Día y horario a confirmar)

Fecha 23: Colón de Santa Fe vs. Patronato (Día y horario a confirmar)

Fecha 24: Patronato vs. River Plate (Día y horario a confirmar)

Fecha 25: Lanús vs. Patronato (Día y horario a confirmar)

Fecha 26: Godoy Cruz vs. Patronato (Día y horario a confirmar)

Fecha 27: Patronato vs. Huracán (Día y horario a confirmar)