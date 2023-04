El calvario de la novia de Brian Fernández por el presente del jugador

Araceli Fessia, novia de Brian Fernández, habló del presente del jugador y reveló el calvario que vive a raíz de esta situación.

Araceli Fessia, novia de Brian Fernández, habló del calvario que vive por todo lo que atraviesa el futbolista con pasado en Ferro Carril Oeste, Colón de Santa Fe y Racing Club de Avellaneda, entre otros. La joven dio detalles del presente de su pareja y su problema con las adicciones que arrastra desde hace años. Tan sólo unas horas después, el delantero le respondió por medio de su cuenta de Instagram con fuertes palabras contra ella.

En una nota con A24, la compañera de vida del jugador no se guardó nada y contó todo sobre el hombre surgido de las inferiores de Defensa y Justicia. Desde lo que su novio consume hasta el rol que cumple la familia para tratar de rehabilitarlo, Fessia no dudó en brindar la mencionada entrevista. Además, reveló dónde está Fernández en este momento y lo que necesita para salir adelante tras un largo tiempo de luchar con esta situación.

"Este mes me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor y cada vez más pesado. Es a voluntad. Hoy está con su familia y estamos a la espera de que acceda a un tratamiento", aseguró Fessia con respecto a lo que vive por la situación de Brian Fernández. Por otro lado, agregó: "Nadie quiere eso para él. En su familia todos hacen lo que pueden y todos sufrimos, con su mamá hasta lloramos juntas. Trato de seguir ayudándolo".

No fue lo único que la joven lanzó en la nota, ya que también se refirió a los que le venden droga al futbolista: "Consume cocaína, pero jamás hice una denuncia. Estoy con él hace 8 años y vengo batallando con esto hace 3. No estoy de acuerdo con esto y no me gusta. Es una lucha constante". Con respecto a su carrera, el delantero surgió de Defensa y Justicia en 2011, pasó a Racing Club en 2015 y luego a Sarmiento de Junín en 2017. A nivel internacional, tuvo experiencias en el Metz de Francia, Unión La Calera de Chile, Necaxa de México y en el Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos. En 2019 arribó a Colón de Santa Fe y en 2021 se concretó su llegada a Ferro.

La respuesta de Brian Fernández en su cuenta de Instagram

Horas después de las palabras de su novia acerca de su presente, el jugador publicó varias historias en su cuenta de Instagram como respuesta. "Cómo te gusta hablar en la radio. Cómo te gusta decir giladas, pero la verdad no sabés nada de mí hace dos meses dejate de joder nena por favor Dios... Abandono de persona no habla", lanzó el futbolista con pasado en la "Academia".

Por último, Fernández agregó: "Ya estás grande para salir a hablar. Yo no hablo con nadie de lo que me pasó ni de lo que perdí. Sabés sí como, si tengo ropa para todos los días, sabés si tengo que luchar para quedarme a dormir, sabés si los lugares son fijos. No, porque nada es fijo y eso da bronca porque prácticamente en la calle me dejaste. Muchos mensajes me llegan, no voy a poder ver mucho y ni ver a nadie, estoy durmiendo. Besito gente hermosa y divina que me quiere dar un lugar".