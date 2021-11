Diego Latorre apuntó contra Ricardo La Volpe y defendió a Riquelme: "Es un disparate"

El exfutbolista de Boca Juniors, devenido en comentarista deportivo, criticó al entrenador por sus comentarios sobre Juan Román Riquelme. ¿Qué le dijo?

Ricardo La Volpe, exentrenador de Boca Juniors, las Chivas de Guadalajara y el Atlante de México, entre otros, fue tendencia en todas las redes sociales este miércoles por sus polémicos comentarios sobre Juan Román Riquelme en ESPN F90, donde estuvo como invitado. Y no tardó en recibir una respuesta contundente.

En la entrevista, el Bigotón le bajó al precio a la figura del ídolo del Xeneize, actual vicepresidente segundo de la institución, al afirmar que si lo hubiera tenido en su equipo "no jugaba". Esta frase llamó la atención de todos los panelistas presentes en el estudio; hasta se llegó a oír un "ah, bueno" de Oscar Ruggeri, con quién, minutos más tarde, protagonizaría una de las peleas televisivas del año.

Y quién minutos más tarde le respondió al campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978 fue Diego Latorre, excompañero de Juan Román Riquelme. El hoy comentarista deportivo salió a cruzarlo vía Twitter con posteos más que picantes y donde se diferenció de su postura.

Diego Latorre y Juan Román Riquelme comparten una amistad de hace muchos años. (Créditos: Diego Latorre - Instagram)

La defensa de Diego Latorre a Juan Román Riquelme

“Cree que la táctica está hecha de piezas de ajedrez y no de jugadores de fútbol. Cree que para que un equipo funcione hay que priorizar la distribución de los jugadores antes que la influencia, los conceptos o la jerarquía de esos futbolistas”, escribió Gambeta en sus redes sociales.

“Habla de táctica en el vacío, sin nombres propios, como si el fútbol fuese computarizado. Por eso mismo sostiene que dejaría afuera de su equipo a un futbolista como Riquelme. Un absoluto disparate”, agregó el ex Racing, Rosario Central, Fiorentina de Italia, Tenerife de España y Dorados de Sinaloa de México, éste último que, alguna vez, supo dirigir Diego Armando Maradona.

El rol del enganche en el fútbol, otro de los puntos de la discusión

Pero no terminó ahí. Luego, Latorre insistió sobre otro de los planteos polémicos de La Volpe en la charla con los colegas de ESPN. Es que el Bigotón aseguró que Argentina “estuvo atrasada cuatro mundiales” por jugar con enganche entre 1994 y 2010. "Hasta que llegó Sabella", aseguró el exentrenador de la Selección Méxicana, en referencia al Mundial de Brasil 2014, en el que el combinado albiceleste llegó hasta la gran final.

Respecto a esto, el periodista sostuvo: “‘Ya no se juega con enganche’. El juego del fútbol no es una moda. Hay equipos que lograron reunir a 3 o 4 mediocampistas creativos dentro de la dinámica del juego, con conceptos claros para no superponerse y con el compromiso para recuperar la pelota”. Y cerró: “Quien conoce la historia del fútbol puede reconocer que la actualidad está muy vinculada con el pasado. En fin, se hace alarde del futuro como si quisieran vendernos que ellos conocen algo que nosotros ignoramos”.

Horas más tarde, como descargo final y en respuesta al tuit de un usuario, Gambeta concluyó: “Eso delata que no tienen capacidad para organizar el talento. Le temen, por eso lo rechazan. Para él un futbolista es una flecha, una orden, un movimiento táctico preestablecido. La verdadera capacidad de un DT se revela cuando administran riqueza. Eso sí que no es cualquiera”. Muy duro Latorre contra Ricardo La Volpe en una batalla que, seguro, tendrá más capítulos en el futuro.