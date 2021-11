Las declaraciones de La Volpe que enojarán a los hinchas de Boca

En una entrevista televisiva habló del campeonato que perdió cuando era técnico del Xeneize y sobre si Riquelme hubiera jugado en su equipo.

El exentrenador de Boca Ricardo La Volpe en una entrevista en ESPNF90 explicó las razones detrás del tricampeonato perdido en 2006 y le bajó al precio a la figura de Juan Román Riquelme al afirmar que si lo hubiera tenido en su equipo no jugaba.

La selección "atrasó cuatro años jugando con un enganche", afirmó el Bigotón quien contó que alguna gente en la calle le decía por qué no ponía a Román que no estaba en aquel momento en Boca. Al ser consulado por el periodista Sebastián Vignolo sobre si creía que el 10 era un distinto, La Volpe respondió que solo "en el ámbito nacional".

En referencia al insólito título que se le escapó cuando era técnico del "Xeneize" asumió la responsabilidad: “perdí un campeonato y renuncié. Yo tenía contrato hasta junio, tomé la responsabilidad y no cobré un peso". El Boca de Lavolpe llegó puntero a las últimas fechas del Apertura 2006 y con empatar el último partido contra Lanús jugando como local se consagraba campeón. Ya la fecha anterior había visitado a Belgrano en Córdoba donde también pudo coronarse. Perdió los dos partidos, Estudiantes de La Plata lo alcanzó en puntos y luego le ganó el desempate jugado en cancha de Vélez. El arquero campeón del mundo en 1978 marcó el partido con Lanús como el bisagra. "Lo perdí yo. En vez de jugar como venía jugando podría haber tirado un 5-2-3 o un 5-4-1, haberme defendido", reconoció.

El ex entrenador de la selección mexicana también apuntó contra el periodismo que "decía que había cambiado el sistema de Basile", su antecesor que venía de ganar cinco títulos antes de irse a dirigir la selección argentina. "La verdad es que informaron mal. La gente me odia por eso. Querían que jugara con enganche, pero ya se había ido Insúa. Tenía a Nery Cardozo, Ledesma, Gago y Marino que ninguno era enganche. No cambié el sistema, sino que no tenía los jugadores”, explicó.

Al ser consultado por la relación con lo jugadores, La Volpe marcó que le faltó una charla previa con los referentes del plantel Cata Díaz, Ibarra, Palermo y Delgado para hablar sobre qué estaba pasando con el equipo y en qué se estaba equivocando él. "Me faltó a mí inteligencia. El técnico es el primer psicólogo de un equipo porque es el que convence al entrenador a jugar a algo por eso se llama equipo. Convencer que por características de los jugadores vamos a jugar con un sistema", analizó.