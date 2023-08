Demichelis recibió la peor noticia sobre una de sus figuras: "Ruptura"

Martín Demichelis recibió una mala noticia sobre la lesión de una de las principales figuras del plantel de River Plate.

Martín Demichelis sumó un nuevo problema en River Plate tras la confirmación de la lesión que sufrió una de sus principales figuras. La derrota sufrida ante Argentinos Juniors se sumó a las recientes eliminaciones de la Copa Argentina y la Libertadores, que sin dudas fueron un fuerte golpe para el "Millonario", y ahora el DT tendrá que lidiar con otro inconveniente. Es que "Micho" perderá a una de sus estrellas para lo que se viene en el torneo local y las variantes no abundan.

Rodrigo Aliendro se retiró dolorido en el cruce ante el "Bicho" en La Paternal y generó preocupación en el cuerpo técnico. Los estudios realizados días después arrojaron un resultado desalentador sobre su estado físico y estará inactivo por más de un mes, por lo que se perderá varios partidos. Claro que, todo quedará en manos del estratega para encontrar un reemplazante ideal para uno de los jugadores que la rompió en la Liga Profesional que ganaron los de Núñez.

Según trascendió, el mediocampista con pasado en Colón de Santa Fe sufrió la ruptura completa del tendón del pectoral mayor del hombro izquierdo. De esta manera, se confirmó lo que Demichelis menos esperaba y el futbolista no estará disponible en las próximas 4 o 6 semanas. La buena noticia es que el hombre que se convirtió en una pieza clave para el DT ya comenzó con la rehabilitación fisio-kinésica y desde la institución esperan que nuevamente esté en el verde césped.

No es la primera vez que Rodrigo Aliendro está inactivo por una lesión desde que arribó al "Millonario" de la mano de Marcelo Gallardo a mediados del 2022. El "Pety" no la pasó nada bien contra Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores del año pasado en donde se retiró del campo de juego del Estadio José Amalfitani, como tampoco contra Boca en la Bombonera semanas después por la fractura en el macizo facial. Esta vez, el volante estará más de un mes sin jugar y es muy probable que no llegue en óptimas condiciones al duelo contra el "Xeneize" por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Los números de Rodrigo Aliendro con la camiseta de River Plate

Partidos jugados: 48

Goles convertidos: 3

Asistencias: 2

Títulos: Liga Profesional de Fútbol 2023

De La Cruz le dio la mejor noticia a Demichelis y los hinchas de River

Luego de la pronta y frustrante eliminación en Copa Libertadores a manos de Inter de Porto Alegre, la dirigencia se reunió con Martín Demichelis para analizar las salidas de algunos jugadores del plantel. Lucas Beltrán y el uruguayo eran las probables figuras que partirían en el actual mercado de pases, pero todo indica que, por el momento, el entrenador seguirá contando con un jugador clave para su esquema.

Según informó TyC Sports, De La Cruz volvió a declinar el ofrecimiento de los qataríes y, de esta forma, las charlas difícilmente vuelvan a retomarse. Si bien los números desde lo económico eran impactantes, todo indica que el exjugador de Liverpool de Uruguay desea esperar alguna posibilidad para emigrar al futbol europeo.