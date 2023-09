Demichelis pateó el tablero y paró un equipo con sorpresas para jugar el Superclásico contra Boca

En la previa del Superclásico contra Boca Juniors, Martín Demichelis paró un equipo inédito en una de las últimas prácticas y sorprendió a todos. Cómo formaría el "Millonario" contra el "Xeneize" en la Bombonera.

Martín Demichelis es un exjugador del fútbol argentino con pasado en River Plate, Manchester City y la Selección Argentina, que actualmente es director técnico del "Millonario". En la previa del Superclásico contra Boca Juniors en la Bombonera, "Micho" probó una formación inédita en una de las últimas prácticas y sorprendió a todos. Es que todo indicaba que varios futbolistas serían titulares y el DT no los tendría en cuenta para estar desde el arranque del partido.

El cruce entre los grandes del fútbol argentino se llevará a cabo este domingo 1° de octubre desde las 14:00 y el "Xeneize", que viene de empatar con Palmeiras, será local ante su gente. Esto sin dudas influirá en el desarrollo del cotejo y los visitantes no la tendrán nada fácil. Ante esta situación, Demichelis optaría por distintas modificaciones con respecto a los que empataron con Banfield en el Estadio Florencio Sola.

En principio, quien se quedaría afuera del 11 titular para jugar contra Boca Juniors es nada más y nada menos que Santiago Simón. El volante que se desempeñó durante varios encuentros como lateral perdió su lugar y Milton Casco se perfilaba para volver. Sin embargo, "Micho" tampoco tendría en cuenta la experiencia del exjugador de Newell's Old Boys de Rosario y buscó otra alternativa para el andarivel izquierdo.

Con la ausencia de ambos en el equipo, los futbolistas que saltarían al verde césped de la Bombonera serían: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini; Miguel Borja. De esta manera, el delantero colombiano jugaría por Salomón Rondón y Ramiro Funes Mori perdería su lugar en la zaga central a manos de Pirez, quien volverá de una lesión.

Cuándo juegan Boca vs. River en el Superclásico: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque entre los dos gigantes del fútbol argentino en la Bombonera será el domingo 1° de octubre de 2023 a las 14 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

El tarotista de River predijo cómo saldrá el partido vs. Boca

El tarotista de River Plate habló del Superclásico del próximo domingo 1° de octubre contra Boca Juniors y sorprendió a todos con su inesperado pronóstico. El cruce que tendrá como árbitro a Andrés Merlos comenzará a las 14:00 y tanto el "Xeneize" como el "Millonario" buscarán los tres puntos en la Bombonera. Cabe destacar, que los de Jorge Almirón también tienen el objetivo de avanzar a la final de la Copa Libertadores y este duelo se desarrollará antes de la vuelta contra Palmeiras.

"Boca vs. River. Me la juego hoy 26/09/2023 (17:21 hs) de haber un ganador será River. Para el que sabe o no sólo leo el tarot y amo hacerlo entre aciertos y desaciertos. Pero siempre fiel. Los saludo con muchas bendiciones. PD: Boca queda afuera de Laly (la Libertadores) con Palmeiras", escribió el astrólogo en su cuenta de Twitter y recibió comentarios de todo tipo desde elogios hasta críticas por pronósticos fallidos anteriormente.