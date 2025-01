De qué cuadro es Jonathan Calleri: por quién hincha

Jonathan Calleri.

Jonathan Calleri, delantero argentino con una destacada trayectoria, es recordado por su paso por Boca Juniors y actualmente brilla como figura en el São Paulo de Brasil. Sin embargo, detrás de su carrera profesional, siempre dejó claro su amor por un club en particular: All Boys, donde dio sus primeros pasos en el fútbol y donde sueña con retirarse.

A pesar de haber vestido la camiseta de Boca y estar vinculado actualmente al fútbol brasileño, Calleri mantiene una conexión especial con el club de Floresta. En varias entrevistas, el delantero ha expresado su gratitud hacia All Boys, asegurando que planea devolver todo lo que la institución le dio durante sus 15 años allí.

Mientras tanto, en el contexto del mercado de pases, su nombre ha resonado en los últimos días como un posible refuerzo para River Plate. Aunque esta posibilidad parece lejana, la conexión entre Calleri y los clubes de Argentina continúa siendo tema de interés para los fanáticos.

De qué cuadro es Calleri: qué dijo el jugador

Jonathan Calleri no ha ocultado nunca su pasión por All Boys, el club en el que se formó como jugador y del que es hincha. “Es el club del cual soy hincha y donde tengo que devolver un poquito de todo lo que me dio durante 15 años. Ojalá que algún día pueda volver y cumplir el sueño de jugar otra vez en All Boys”, aseguró en una entrevista reciente.

El delantero expresó su agradecimiento hacia el cariño que recibe cada vez que visita la institución de Floresta y dejó en claro que su objetivo es retirarse allí. Aunque tuvo un exitoso paso por Boca Juniors y ahora es referente del São Paulo, Calleri siempre mantiene presente su origen y su deseo de volver a vestir los colores de All Boys antes de poner fin a su carrera profesional.

Esta declaración reafirma su vínculo sentimental con el club que lo vio nacer futbolísticamente y deja en claro que, más allá de los grandes escenarios donde juega, sus raíces están en el barrio porteño de Floresta.

¿Calleri a River?

En las últimas semanas, el nombre de Calleri comenzó a sonar en el mercado de pases de River Plate. Según trascendió, hubo un sondeo desde Núñez para evaluar su situación como posible refuerzo. Sin embargo, varios factores complican esta negociación.

Marcelo Gallardo busca incorporar refuerzos para el 2025 de River.

Por un lado, Calleri atraviesa un gran momento en el São Paulo, donde no solo es goleador, sino también una pieza clave en el equipo. Su rol protagónico y su posible ascenso a la capitanía tras la salida de Rafinha dificultan una posible salida. Además, su pasado en Boca podría influir emocionalmente a la hora de analizar un pase al eterno rival del Xeneize.

Si bien no hubo un contacto directo por parte de Marcelo Gallardo, la influencia del entrenador podría ser un factor determinante en futuras conversaciones. Aun así, Calleri ha demostrado estar cómodo en Brasil y no parece tener intenciones de abandonar su actual equipo.