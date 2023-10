De Paoli se quedó sin trabajo: la inesperada decisión sobre su contrato

El relator se quedó sin trabajo y la noticia se conoció a través de redes sociales. Actualmente solo relata en la Selección Argentina.

El relator y periodista, Rodolfo De Paoli, se quedó sin trabajo de manera inesperada durante la tarde y que llamó la atención. La noticia se confirmó a través de redes sociales y, de esta forma, no podrá volver a ser entrenador de Patronato de Entre Ríos durante el torneo.

Si bien actualmente De Paoli no está relatando, salvo la Selección Argentina, lo cierto es que está más dedicado todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional y el trabajo en cancha. En estas últimas horas se conoció que Patronato de Entre Ríos decidió que no sea más el entrenador de ese equipo. "El Club Atlético Patronato informa que, de común acuerdo, Rodolfo De Paoli no continuará al frente del plantel profesional de fútbol. Asimismo, agradece el trabajo realizado tanto por él como por su cuerpo técnico y les desea el mayor de los éxitos para lo que viene", publicó la institución entrerriana.

El primer equipo de Patronato quedó a cargo de manera interina de Gabriel Graciani y Exequiel Paoloni, quienes ya trabajaron en la práctica vespertina que los jugadores realizaron en La Capillita de Paraná. De Paoli dirigió su primer partido en Patronato el pasado 18 de junio, con el triunfo 1-0 ante Defensores Unidos, y fue el entrenador en la fase de grupos de la histórica participación del "Patrón" por Copa Libertadores. El equipo se quedó afuera de los octavos de final, pero accedió a la Copa Sudamericana con el recordado triunfo ante Atlético Nacional en Colombia.

El ex DT de Nueva Chicago dirigió a Patronato en un total de 19 encuentros con 7 triunfos, 2 empates y 10 derrotas. Patronato, con 41 puntos, está fuera de la zona de clasificación al Reducido en busca del ascenso a la primera división.

