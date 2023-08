De La Cruz pegó el portazo: la terminante decisión del uruguayo sobre su futuro en River

El volante uruguayo Nicolás De La Cruz tomó una drástica decisión con respecto a su futuro con la camiseta de River Plate luego de recibir una importante oferta.

Nicolás De La Cruz tomó una contundente decisión con respecto a su futuro en River Plate y sorprendió a todos. El volante uruguayo que se lució en la Liga Profesional de Fútbol de la mano de Martín Demichelis está en la mira de varios clubes importantes, pero su palabra era fundamental y esperada para saber cuál será su próximo destino. Claro que, esto no sólo llamó la atención de la dirigencia, sino también de los hinchas y el DT.

El hombre de la "Celeste" continuará -al menos por ahora- en el "Millonario" para afrontar el segundo semestre del 2023 donde el equipo de "Micho" disputará lo que resta de la Copa Libertadores y la Copa de la Liga Profesional. Desde su arribo en agosto del 2017, el hermano menor de Carlos Sánchez tomó protagonismo con el paso de los años y es una de las principales figuras de la "Banda" en la actualidad. Ante la chance de irse de Núñez, De La Cruz ya definió lo que hará.

Según trascendió, el uruguayo rechazó una nueva oferta por cuatro años por parte del Al-Duhai de Qatar que comanda Hernán Crespo. De esta manera, quedó más que claro que el mediocampista estará en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Inter de Porto Alegre mientras desde la dirigencia del "Millonario" aguardan por un ofrecimiento superador al qatarí. Por su parte, River es dueño del 50% del pase del futbolista y la otra mitad pertenece al Liverpool de Uruguay, por lo que en una posible venta se dividirán los ingresos.

En cuanto a los números, De La Cruz disputó un total de 197 partidos, marcó 41 goles y brindó 42 asistencias. Con la "Banda", el atacante de 26 años de la Selección de Uruguay levantó diez trofeos, de los cuales ocho fueron a nivel nacional y dos internacionales. Entre estos últimos, estuvo la Copa Libertadores 2018 ganada en Madrid ante Boca Juniors y la Recopa Sudamericana en la que vencieron al Paranaense de Brasil.

Demichelis afronta un problema en el mercado de pases de River y puede perder una figura

El colombiano Miguel Ángel Borja, quien recaló en el club de Núñez en julio de 2022 desde Junior de Barranquilla a cambio de aproximadamente ocho millones de dólares, está ante la chance de irse de River. Si bien el delantero de 30 años tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2025, los pocos minutos que le dio el entrenador en el semestre pasado hace que escuche ofertas para marcharse a otro equipo en el que se sienta un titular indiscutido.

Tras algunas historias polémicas del jugador en Instagram que parecieron una indirecta contra el director técnico, los medios partidarios del "Millonario" confirmaron que existe un malestar desde el propio Borja y su entorno con Demichelis. "No le gusta lo que está pasando, no está conforme", deslizaron desde el círculo íntimo del ex Olimpo de Bahía Blanca.