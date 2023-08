Demichelis afronta un problema en el mercado de pases de River y puede perder una figura: "No le gusta"

El principal problema que afronta Martín Demichelis en el mercado de pases de River, que ya cerró como refuerzos a Facundo Colidio, Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini.

Martín Demichelis afronta su primer problema en el mercado de pases de River, más allá de los tres refuerzos contratados. Luego de los fichajes de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio y Manuel Lanzini, ahora el campeón de la Liga Profesional 2023 podría perder a un jugador por la falta de continuidad en el primer equipo.

Se trata nada menos que de Miguel Ángel Borja, quien recaló en el club de Núñez en julio de 2022 desde Junior de Barranquilla a cambio de aproximadamente ocho millones de dólares. Si bien el delantero de 30 años tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2025, los pocos minutos que le dio el entrenador en el semestre pasado hace que escuche ofertas para marcharse a otro equipo en el que se sienta un titular indiscutido.

River podría perder a Borja en el mercado de pases: "No está conforme"

Tras algunas historias polémicas del jugador en Instagram que parecieron una indirecta contra el director técnico, los medios partidarios del "Millonario" confirmaron que existe un malestar desde el propio Borja y su entorno con Demichelis. "No le gusta lo que está pasando, no está conforme", deslizaron desde el círculo íntimo del ex Olimpo de Bahía Blanca. Si bien el fastidio del protagonista no tiene que ver con las actitudes del DT sino meramente con la cuestión deportiva, el hecho de que el venezolano Salomón Rondón haya ingresado por encima del colombiano en los últimos partidos como el suplente de Lucas Beltrán hace que "El Colibrí" evalúe propuestas desde el extranjero.

Una de las historias picantes de Borja: peligra su futuro en River.

Sin embargo, River no aceptará dejarlo salir a préstamo sino que solamente aceptaría una venta. Esa situación es muy difícil que ocurra por el alto valor de mercado del centroatacante y por el elevado salario que percibe el futbolista. Descartado en otro club del fútbol argentino, el autor del gol que definió el Superclásico contra Boca en el estadio Monumental tendrá hasta el 31 de agosto si es que anhela regresar a Europa, donde solamente jugó en Livorno de Italia en la temporada 2013-2014. De cualquier manera, "Micho" ya manifestó en diversas ocasiones que desea contar con el cafetero al menos hasta diciembre próximo.

Las estadísticas de Borja en River