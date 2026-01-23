Cuántos equipos descienden en 2026 en el fútbol argentino

Comenzó una nueva temporada de Primera División en la República Argentina y, como cada año, el fantasma del descenso vuelve a aparecer. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) definió cuántos descensos habrá a fin de este 2026, en un año en que la máxima divisional del fútbol doméstico volverá a contar con 30 equipos. Los clubes se enfrentarán en dos torneos que estarán divididos en dos zonas y se definirán con un playoff final.
Para este campeonato se suman Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, tras los consumados descensos el año pasado de Godoy Cruz y San Martín de San Juan. De esta manera, el tablero quedó dispuesto con cuatro clubes cordobeses, que pasa a ser la provincia del interior con más representantes en primera, por encima de Santa Fe, con tres, y de Mendoza, que seguirá teniendo dos clubes en la máxima categoría.
Cuántos equipos pierden la categoría
- En esta temporada 2026 serán dos los equipos que descienden a la Primera Nacional.
Cómo se definen los descensos a Primera Nacional
Los dos descensos se definirán de manera diferente. Habrá uno que será por el sistema de promedios, que contabiliza la sumatoria de puntos de las últimas tres temporadas y lo divide por los partidos jugados. En este caso serán la Copa de la Liga 2024, la Liga Profesional 2024 y los Torneos Apertura y Clausura 2025 y 2026 (solo la fase regular). El otro descenso se definirá a través del puntaje acumulado en todo el año: el peor de la tabla anual (que contabiliza las fases regulares del torneo Apertura y Clausura 2026) será el equipo restante en caer a la segunda división a final de temporada.
De qué forma se clasificará a las copas de 2027
- En cuanto a la próxima Copa Libertadores 2027, clasificarán desde Argentina el campeón del Apertura y el Clausura 2026 de forma directa. Además , entrará también directamente a la fase de grupo del máximo certamen continental el campeón de la Copa Argentina 2026, el primero de la tabla anual (acumulación de puntos entre las fases de grupos del Apertura y Clausura). También estarán incluidos los posicionados como segundo y tercer mejor equipo de la tabla anual que no hayan salido campeones. En caso de que algunos de estos hayan conseguido uno de los cupos antes mencionados por campeón, se pasa el cupo al inmediatamente mejor posicionado en la tabla.
- En torno a la Copa Sudamericana, quedarán clasificados de manera directa los seis equipos mejor ubicados en la tabla anual, exceptuando aquellos que ya hayan ingresado a la Libertadores por la misma o como campeones.