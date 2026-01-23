Cuántos equipos descienden en 2026 en el fútbol argentino

La AFA definió cómo serán los descensos a la segunda división.

Comenzó una nueva temporada de Primera División en la República Argentina y, como cada año, el fantasma del descenso vuelve a aparecer. La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) definió cuántos descensos habrá a fin de este 2026, en un año en que la máxima divisional del fútbol doméstico volverá a contar con 30 equipos. Los clubes se enfrentarán en dos torneos que estarán divididos en dos zonas y se definirán con un playoff final.

Para este campeonato se suman Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, tras los consumados descensos el año pasado de Godoy Cruz y San Martín de San Juan. De esta manera, el tablero quedó dispuesto con cuatro clubes cordobeses, que pasa a ser la provincia del interior con más representantes en primera, por encima de Santa Fe, con tres, y de Mendoza, que seguirá teniendo dos clubes en la máxima categoría.

Cuántos equipos pierden la categoría

En esta temporada 2026 serán dos los equipos que descienden a la Primera Nacional.

Cómo se definen los descensos a Primera Nacional

Los dos descensos se definirán de manera diferente. Habrá uno que será por el sistema de promedios, que contabiliza la sumatoria de puntos de las últimas tres temporadas y lo divide por los partidos jugados. En este caso serán la Copa de la Liga 2024, la Liga Profesional 2024 y los Torneos Apertura y Clausura 2025 y 2026 (solo la fase regular). El otro descenso se definirá a través del puntaje acumulado en todo el año: el peor de la tabla anual (que contabiliza las fases regulares del torneo Apertura y Clausura 2026) será el equipo restante en caer a la segunda división a final de temporada.

Estudiantes de Río Cuarto debuta en primera esta temporada.

De qué forma se clasificará a las copas de 2027