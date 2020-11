Crisis en Racing: Milito con un pie afuera y los resultados no llegan

Por la Copa de la Liga Profesional, Racing volvió a perder y la crisis se acrecienta. En su visita a Tucumán, con goles de Lucas Melano y Leonardo Heredia, cayó ante Atlético por 2-0 y sumó su cuarta derrota consecutiva (la ida vs. el Decano, Unión y Arsenal). De esta manera se mantiene en el último lugar, sin puntos y lejos del resto. Todavía no quedó afuera de la lucha por el título pero deberá esperar un empate en el otro encuentro y ganar todo lo que queda.

Como si esto fuera poco, la interna está que arde. Diego Milito analiza seriamente no renovar el contrato que lo une a la institución y podría no seguir como mánager después de diciembre. Esto dejó a la vista que la relación con el presidente Víctor Blanco está completamente rota. De todas formas, el máximo dirigente de la institución intentó acercarse pero el ídolo ni siquiera viajó al duelo de esta noche.

Las redes sociales explotaron y los fanáticos no quieren saber nada con verlo lejos de la institución. Lo cierto es que el director deportivo está cansado de ciertas actitudes y no siente el apoyo del mandatario en las políticas. Además, en el mercado de pases, debido a la situación económica, le dejaron en claro que no había dinero y esto trajo más problemas con el entrenador, Sebastián Beccacece.

A esto se le suma la rivalidad entre Milito y Adrián Fernández, encargado de las inferiores, de gran relación con Blanco y el plantel de Primera, siendo uno de sus máximos detractores puertas adentro. Además hay dirigentes que no están conformes con el trabajo del mánager que hizo la elección de refuerzos y el equipo está lejos de ser lo que era con Eduardo Coudet como técnico.

La diferencia entre las partes lleva más de tres años y tras la victoria en elecciones, Milito pidió por el despido de varios integrantes de la comisión directiva. Esto no ocurrió y el desgaste terminó complicando aún más el presente. Ni siquiera con los campeonatos conseguidos por la Superliga y el Trofeo de Campeones, se calmaron las aguas. Ahora, el próximo martes por la Copa Libertadores, deberá recibir al campeón Flamengo por los octavos de final. ¿Explota la bomba?