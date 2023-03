Closs se quedó mudo: el insólito error de Centurión en River vs. U de Chile

Mariano Closs se quedó mudo en el relato de River vs. Universidad de Chile luego del error del arquero del "Millonario", Facundo Centurión, y el momento se hizo viral en las redes.

Closs se quedó mudo: el insólito error de Centurión en River vs. U de Chile

Closs se quedó mudo: el insólito error de Centurión en River vs. U de Chile

Mariano Closs se quedó mudo en pleno partido amistoso entre River Plate y la U de Chile. El elenco trasandino y el "Millonario" empataban sin goles hasta los seis minutos de la primera mitad y el arquero de la "Banda", Facundo Centurión, cometió un error que dejó sin palabras al relator. Por supuesto, el momento se viralizó en las redes sociales, ya que la acción sorprendió al hombre de ESPN.

El conjunto de Núñez, que actualmente lidera la Liga Profesional con 18 unidades, producto de seis victorias y dos derrotas, aprovechó el parate por la fecha FIFA y tuvo actividad tanto viernes como sábado. Los dirigidos por Martín Demichelis se enfrentaron a los futbolistas que no jugaron en Selección contra Panamá horas después de este cotejo y luego, el resto del plantel participó de este encuentro ante los chilenos. El joven arquero, que estuvo en ambos compromisos, no tuvo la mejor noche ante la U y el conductor de F12 no lo pudo creer.

"La pelota venía para Palacios, atención Palacios, Maidana justito... ¡Palacios que no a colocar! Le entraba a esa pelota Poblete... ¡Y el gol señores!", narró Mariano Closs a los seis minutos del primer tiempo luego del error cometido por el portero de River que derivó en el gol del equipo trasandino en el Estadio Padre Martearena de Salta. Igualmente, el "Millonario" se recuperó tiempo después y nuevamente se metió en el partido.

El autor del primer gol de la noche fue Israel Poblete y luego Cristian Palacios aumentó la ventaja a los 18. Sin embargo, los de "Micho" llegaron al descuento gracias al tanto de Jonathan Herrera a los 20 y en el complemento Miguel Borja marcó el 2 a 2. Más tarde, Esequiel Barco y Pablo Solari convirtieron el tercero y cuarto respectivamente, mientras que Leandro Fernández ejecutó un tiro libre perfecto para la U y sentenció el 4-3 final. Sin dudas, este duelo le sirve de mucho a los de Núñez para no perder el ritmo teniendo en cuenta lo que vendrá en los torneos locales y la Copa Libertadores de América.

Pollo Vignolo impactó a todo ESPN en vivo

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió en vivo en ESPN F90 cuando habló de la supuesta chance de "pelear con Mariano Closs". El conductor del canal de televisión se refirió a los rumores que indican que no se lleva bien con su colega, aunque ello fue desmentido por ambos tanto públicamente como "en off". Daniel Arcucci acotó que "hay que hacer eso, ¿viste? Como hace Ibai (Llanos), que hace las peleas... Es entre relatores, por ejemplo. O entre comentaristas". "Jajaja. ¡Buena, ´Dani!", lo felicitó Aimar por la idea.

Fue en ese momento cuando el conductor se sorprendió por la mención del panelista a la costumbre del reconocido streamer español y reaccionó: "¿Usted dice que me tengo que pelear con Closs?". "¿Con quién te gustaría pelear, por ejemplo?", aportó el exfutbolista Manusovich. "Señores, nos vamos a ir...", se hizo el desentendido Vignolo porque ya terminaba el programa.