Centurión destrozó a uno de los técnicos que tuvo en su carrera: "Me faltó el respeto"

Ricardo Centurión habló en ESPN F90 con Sebastián "Pollo" Vignolo y liquidó a uno de los técnicos que lo dirigió en Primera.

Ricardo Centurión fue una de las incorporaciones de San Lorenzo en este mercado de pases. El exjugador de Racing Club, Boca Juniors y Vélez Sarsfield dialogó con el equipo de ESPN F90 acerca de su presente en el "Ciclón" a pocos días del comienzo de la Copa de la Liga Profesional. En medio de la entrevista, contó detalles del cruce que tuvo hace unos años con un técnico de Primera División, con quien las cosas no quedaron bien.

Se trata de Eduardo "Chacho" Coudet, quien dirigió a la "Academia" entre 2018 y 2019, y lo sacó campeón de la Superliga Argentina y el Trofeo de Campeones, ambos en 2019. Meses antes, el elenco de Avellaneda caía 2 a 0 ante River en el Monumental y el DT tomó la decisión de que "Ricky" ingrese al campo de juego. En el medio, hubo un cruce de palabras, con empujón incluido, entre el volante y el entrenador, que generó mucha polémica.

Ante la pregunta sobre el tema, por parte de Diego "Chavo" Fucks, Centurión respondió: "Lo que se vio en la televisión, yo lo empujo pero él me falta el respeto. Después, al día siguiente me piden que no me presente les digo que no porque tenía contrato y me tenía que presentar, aunque sea entrenando apartado. Me dicen que no, que tenía que ir a Reserva y dije 'le tengo que pedir disculpas'. Fui y me cerró la puerta en la cara", contó "Centu".

Y agregó: "Sí, yo me la mandé, todos los saben si ya explotó en todos lados. Dejame de última que haga un descargo, que te pida disculpas y después sí, ya está. Querés que me vaya a la Reserva o que me vaya del club, listo. No me dio ni la chance de pedirle disculpas y bueno, obviamente la vida da vueltas y ya nos cruzaremos. No sé si se las pediré porque la verdad me dolió, pero sí que lo voy a hablar", sostuvo el atacante.

Su oportunidad como jugador de San Lorenzo

Acerca de su llegada al "Cuervo", Centurión analizó su carrera y piensa en lo que se viene: "Hoy me encuentro con 29 años recién cumplidos, quemé muchas etapas, me pasaron un montón de cosas. Pasaron trenes que no supe aprovechar. De todo aprendí, siempre digo que no me arrepiento de nada, cometí también muchos errores y los he pagado también, me pasaron muchas cosas", aseguró.

"Tengo muchas ganas, y son recuerdos que no hay que mirar para atrás, sino para adelante. Hay que ponerle lo mejor porque la vida es hermosa. Hay que seguir entrenándote porque después de esto nosotros no tenemos nada. Nos retiramos y nos encontramos con otra vida totalmente diferente. Quiero y necesito esta oportunidad, porque tengo 29 y no estoy para tirar manteca al techo, por eso la quiero aprovechar", concluyó.