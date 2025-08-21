Bullrich se juntó con el ministro del Interior de Chile y responsabilizó a Conmebol por los incidentes en Independiente

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló junto a al minsitro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde e hizo referencia a los hechos ocurridos entre los hinchas de Inedependiente y la U de Chile. En este punto, aseguró que el Gobierno Nacional será "parte de la causa penal”.

En este punto, la ministra dijo que las fuerzas de seguridad tendrían que haber "actuado antes" olvidándose así de los protocolos de Conmebol. “Nosotros creemos que había que actuar, que las fuerzas de seguridad, el número de 800 miembros, había que actuar antes, cuando se tiró la primera piedra para evitar lo que sucedió después”, dijo.

En este punto, Bullrich -que estuvo a cargo del operativo de seguridad en la final de la Copa Libertadores y que terminó con el partido desarrollándose en Madrid- aseguró que se está trabajando para identificar a los barras de Independiente, ya que le sorprendió que “solo haya detenidos chilenos”. Más allá de esto, también ligó a la Conmebol a lo sucedido, ya que “debió evitar” la escalada de violencia: “Las decisiones tienen que ser rápida y concretas, no se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones si se iba a suspender o no el partido”.

E incluyó al árbitro del partido, el uruguayo Gustavo Tejera: “El árbitro, que es la Conmebol, es parte de un problema que debían haber resuelto con rapidez. No se hizo y esto es un problema que no puede volver a suceder”. “La Argentina no puede estar dando vueltas al mundo con la imagen del destrozo que tuvo ayer un partido de la Copa Sudamericana entre un equipo chileno y uno argentino”, recalcó Bullrich.

La ministra concluyó con su clásico “el que las hace, las paga”: “Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos o de la nacionalidad que sean”.