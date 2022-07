Brilló en River, fue campeón de la Libertadores y no regresó por un insólito motivo

En un streaming de Twitch, el jugador confesó por qué no volvió al "Millonario".

El nombre de Sebastián Driussi había sonado para reforzar a River Plate en 2021 y el mismo Marcelo Gallardo había reconocido en aquel momento que tenía conversaciones continuas con el jugador para cerrar su vuelta. Sin embargo, a pesar del deseo de todas las partes, el sueño no se pudo a hacer realidad y, este martes, el delantero que vive un gran presente en Estados Unidos reveló el insólito motivo por el que no pudo regresar al "Millonario".

La primera y más concreta chance de volver al club de sus amores había sido a comienzos del 2021, cuando tenía poco rodaje en el Zenit de Rusia. “Yo estaba en Dubái con el Zenit de pretemporada y me llama mi representante y me dice ‘existe la posibilidad de volver a River’. ¿Sabes cómo estaba yo?”, comenzó diciendo Driussi en una entrevista con Lautaro Del Campo en su canal de Twitch.

“En ese momento tenía a mi nena y mi mujer estaba embarazada. Nosotros queríamos salir de Rusia porque no venía jugando mucho, no estaba jugando en mi posición. Igualmente salí campeón cinco veces, tres del torneo local y dos de la Copa Rusa”, continuó el delantero de 26 años que llegó a Europa en junio de 2017, a cambio de 20 millones de euros, y se había convertido en una de las mayores ventas en la historia de River en ese momento.

A continuación, Driussi confesó la verdadera y extraña razón por la que se frustró su tan esperado regreso al club de Núñez: “Ya me había dado el ok, pero justo se lesiona Malcom y necesitaban que yo me quede. Y Pepe que iba a venir no vino… después me quedé, estuve seis meses más y me compró el club en el que estoy ahora”.

Sebastián Driussi confesó por qué no se pudo concretar su vuelta a River en 2021.

Para finalizar, el mediapunta derecho que está viviendo un gran presente en el Austin de la MLS, recalcó por qué decidió jugar en la liga estadounidense y no volver al fútbol argentino: "No quedé con el pase en mi poder y elegí ir a Austin, porque si yo me quedaba con el pase en mi poder lo primero que hacía era volver a River. La gente de River siempre me demuestra cariño”.

Driussi, goleador y protagonista en la MLS

Driussi, goleador y figura en Austin de la MLS.

Desde su llegada al club de Texas en julio de 2021, el atacante no para de meter goles y ser la figura de su equipo: es uno de los goleadores de la MLS con 13 tantos en 22 partidos disputados. Además, brindó 5 asistencias y es el delantero que más situaciones lleva creadas en la temporada 2022. Tiene contrato con el equipo de Estados Unidos hasta diciembre de 2024, por lo que deberar a esperar para volver a ponerse la camiseta del "Millonario".