Brian Fernández rompió el silencio sobre su adicción: "Es la realidad"

Brian Fernández habló de su adicción y contó cómo vive lejos del mundo del fútbol luego de su último paso por Colón de Santa Fe.

Brian Fernández rompió el silencio acerca de su adicción y contó cómo lo atraviesa lejos del mundo del fútbol. El exjugador de Colón de Santa Fe, Racing Club y Ferro Carril Oeste -entre otros- se refirió a lo que vive hace años y su lucha para salir adelante. Días después de los entredichos con su novia por medio de las redes, el delantero aprovechó la ocasión y aseguró que tiene como objetivo recuperarse.

Los conflictos del atacante en los clubes por los que pasó derivó en que lo aparten de los planteles y no tenga continuidad. Ahora, en una entrevista con el ciclo Son Aviones, en el canal de YouTube Ebeplay, el futbolista charló tanto con su colega Brian Sarmiento como con el conductor del programa, Agustín Fantasía, y dio detalles del momento por el que pasa.

"El fútbol es lo que más extraño. Si bien tuve muchas oportunidades acá, no se me pudo dar como yo quería. Eso es lo que en mi vida me entristece muchísimo. Es algo que lo voy a trasladar el resto de mi vida, que mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío. La gente es hincha y quiere que vos le rindas como ellos quieren. Algunas veces no entienden que también hay una persona detrás del jugador de fútbol que algunas veces no se puede, por ejemplo como me pasó a mí que no pude sobrellevarla", lanzó Fernández con respecto a su pasado en el deporte.

Por otro lado, el jugador contó cómo su situación lo alejó de todo: "No pude disfrutar porque tenía mucha presión. No podía salir a ningún sector de la ciudad, crítica, crítica y críticas y no iba a entrar en esa. Trato de estar lo menos posible en contacto con la sociedad". Además, habló de su objetivo personal para recuperarse de las adicciones: "Estuve evaluando un tratamiento psicológico, la idea es empezar con eso porque mi familia me lo está pidiendo. Pero soy muy desconfiado, me ha tocado estar en charlas con psicólogos y después me enteré que hablaron con distinta gente, me cuesta entrar en confianza. Voy y ya no le cuento la verdad y entonces digo '¿Para qué voy a ir?'".

El calvario de la novia de Brian Fernández por el presente del jugador

Araceli Fessia, novia de Brian Fernández, habló del calvario que vive por todo lo que atraviesa el futbolista con pasado en Ferro Carril Oeste, Colón de Santa Fe y Racing Club de Avellaneda, entre otros. La joven dio detalles del presente de su pareja y sus adicciones que arrastra desde hace años. Tan sólo unas horas después, el delantero le respondió por medio de su cuenta de Instagram con fuertes palabras contra ella.

"Este mes me dijo que no quiere internaciones, que se le hace cada vez peor y cada vez más pesado. Es a voluntad. Hoy está con su familia y estamos a la espera de que acceda a un tratamiento", aseguró Fessia con respecto a lo que vive por la situación de Brian Fernández. Por otro lado, agregó: "Nadie quiere eso para él. En su familia todos hacen lo que pueden y todos sufrimos, con su mamá hasta lloramos juntas. Trato de seguir ayudándolo".