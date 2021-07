Boca, San Lorenzo y el escándalo: "Las condiciones las ponemos nosotros"

Los dos grandes compiten por un jugador en el mercado, hubo fuego cruzado, acusaciones graves y hasta una escribana de por medio.

En plena primera fecha de la Liga Profesional del fútbol argentino, se dio una batalla impensada entre Boca y San Lorenzo porque el "Xeneize" quiere llevarse ya a Juan Ramírez, una de las figuras del "Ciclón". De hecho, hubo acusaciones graves, fuego cruzado y hasta una escribana de por medio.

El escándalo se desató en la noche previa al debut del "Cuervo" en el torneo local, cuando una llamada del club de La Ribera tentó al mediocampista de 28 años, que fue uno de los mejores del equipo del Bajo Flores en el certamen pasado.

Como el reglamento indica que si un futbolista firma la planilla para un determinado plantel para un encuentro de la máxima competición nacional ya no podrá formar parte de otro elenco a lo largo del mismo semestre, el protagonista "se plantó" y no quiso participar del compromiso ante Arsenal pese a que todavía tiene un contrato vigente con el "Santo".

Por lo tanto, la institución de Boedo se presentó en el estadio de Sarandí con una escribana para argumentar que Ramírez hizo "abandono de trabajo" y así cubrirse oficialmente de futuros problemas legales. La propuesta de Boca de dos millones de dólares por la totalidad de la ficha del zurdo fue considerada insuficiente.

San Lorenzo estalló contra Boca y Juan Ramírez

La palabra del manager Mauro Cetto

En la entrevista con ESPN, declaró: "Juan nos manifestó su intención de dejar el club aduciendo que tenía una oferta de Boca, cosa que por un lado llegó pero muy lejos de las condiciones que pretendíamos nosotros y, sobre todo, no en las formas que se tiene que manejar un club. La manera de manejarse no fue la correcta, contactando al jugador directamente. Y de parte nuestra, el enojo o la molestia está en la situación de que un día antes de que comience el campeonato tengamos un jugador al que no podemos utilizar, sobre todo uno de la importancia de él".

“Estoy molesto con la forma de manejarse de Boca, contactarse directamente con el jugador nos trae un problema grande”, amplió Cetto, que reconoció que Ramírez charló con él antes de tomar la decisión de no concentrar: “Conmigo habló, pero no son las formas intentar hacer algo por la fuerza”.

Riquelme y Ramírez se conocen porque jugaron juntos en Argentinos Juniors en 2014.

Si bien el "Colorado" remarcó que "las puertas están abiertas para el que se quiera ir de San Lorenzo", afirmó que "no nos gusta que nos impongan las cosas" y destacó que "las condiciones las pone San Lorenzo, no el jugador, y mucho menos Boca”.

El encargado del fútbol de la entidad azulgrana sentenció: "La oferta era muy baja, no tenía sentido ni sentarse a hablar, sabían la intención nuestra de no venderlo...".

Juan Ramírez y Juan Román Riquelme se conocen de Argentinos Juniors

El Vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol "azul y oro" sabe perfectamente de las condiciones del mediocampista por la izquierda porque compartieron el plantel del "Bicho" a fines de 2014 en la entonces B Nacional, cuando el ídolo "Xeneize" se retiró como profesional en La Paternal.