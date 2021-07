¡Arde Boca! Angelici destruyó a Riquelme y dijo por qué Tevez se fue del club

Daniel Angelici lanzó fuertes denuncias contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, y también explicó el verdadero motivo por el cual Carlos Tevez se fue de Boca.

En Boca no hay paz tanto dentro como fuera de la cancha. Mientras el equipo busca enderezarse para convencer a los hinchas, Daniel Angelici reapareció para lanzar fuertes dardos contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol del club. Para colmo, y como si fuera poco, el ex presidente dio su versión acerca de por qué Carlos Tevez se fue de la institución de sus amores, y que curiosamente es opuesta a la que manifiesta el Oficialismo.

En una picante entrevista que le concedió a El Show de Fútbol, programa emitido por América TV, Angelici -persona que responde a los intereses de Mauricio Macri- les marcó la cancha a Jorge Amor Ameal y a Juan Román Riquelme. "Me hubiera gustado que pudiera hablar el presidente o un directivo que pueda entender desde lo económico y financiero, que pueda entender un balance, que se aprobó en la Asamblea. Si va a hablar el ídolo de Boca, que debería hablar de fútbol, que es de lo que puede opinar y sabe mucho, hacerlo hablar de la economía del club no me parece que sea muy feliz", indicó.

En tanto, "El Tano" intentó dar a entender que hay una persona que responde a Riquelme y que nada tiene que ver con el club: "Le podía preguntar a su Daniel (por Bolotnicoff) que lo usa para todo que, si revisa los balances históricos del club, nuestra gestión fue la más exitosa de todas". Y sentenció: "Con todos los que hablás te dicen que para hacer una transferencia con Boca o llevar una oferta tenés que hablar con él (por Bolotnicoff) y eso sí me preocupa porque generalmente eso es parte del trabajo de la dirigencia".

Juan Román Riquelme y Daniel Angelici se han sacado chispas en Boca.

La denuncia de Angelici contra Riquelme para embarrar la cancha

Intentando embarrar la cancha, Daniel Angelici apuntó contra el Consejo de Fútbol que responde a Juan Román Riquelme: "Lo digo desde comentarios que me hacen, que llega la ropa y salen los bolsones del Consejo de Fútbol llenos, los baúles llenos de la ropa de Adidas. No sé si se la roban o se la dan: se la llevan. La ropa es plata, entra en parte del dinero que da la marca, o te da más ropa y te da menos dinero, o al revés".

Angelici dijo por qué Carlos Tevez se fue de Boca

Consciente de que la relación entre Juan Román Riquelme y Carlos Tevez no era la mejor en los últimos tiempos, Daniel Angelici trató de dar una versión diferente de la salida de "El Apache": "Carlitos Tévez se fue de Boca porque no se sintió contenido. No tenía afinidad ni empatía con ellos. Carlos iba, se entrenaba, se subía al auto y se iba a la casa. Muy pocas veces se quedó a comer".

Carlos Tevez se fue de Boca a principios de junio pasado.

Asimismo, Angelici resaltó que hubo un detalle que también desgastó la relación entre ambos ídolos: "Cuando vos no te sentís cómodo y más cuando tenés un problema es cuando desde el club se tienen que acercar. Pero de Boca no fue ningún dirigente a acompañarlo al velatorio ni al entierro (NdeR: de Segundo Tevez, padre de Carlitos). Nadie del Consejo de Fútbol fue. Yo creo que eso al ser humano le debe tocar".

Mauricio Macri y Daniel Angelici, juntos en Boca.

Las elecciones del 2023 en Boca y la posibilidad de que Macri y Tevez se sumen a las listas de la Oposición

Pensando en las elecciones del 2023 en Boca, Angelici ya anunció que formará parte de la Oposición: "Vamos a llevar la mejor propuesta en 2023. Vamos a armar una lista de la Oposición. Vamos a llevar una lista unida de la Oposición y a llevar los mejores dirigentes para llevar una propuesta distinta a la que está hoy".

Consultado sobre la posibilidad de que Mauricio Macri forme parte de las elecciones de Boca en 2023, manifestó: "No, yo creo que Mauricio... más allá de que sea su amigo, creo que fue el mejor presidente de la historia de Boca junto con Armando. Ganó 16 títulos, 8 nacionales y 8 internacionales. Agarró esa década de la mano de Bianchi y él como presidente junto con Pedro Pompilio. Ordenó mucho el club". Y resaltó: "Si vos agarrás los balances de toda la historia de Boca, la mejor gestión económica y patrimonial del club fue la nuestra aún mejor que la de Macri".

¿Ve a Carlos Tevez como posible candidato a presidente en las elecciones del 2023? "Lo veo con voluntad, desde el lugar que le toque. Lo veo como manager y en la vida política del club porque ama el club y tiene mucho para aportar. Puede ayudar estando a la cabeza o no, estando en una comisión directiva sería bueno para el club", sostuvo Angelici.