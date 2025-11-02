Boca Juniors venció por 2 a 1 a Estudiantes en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Boca le ganó a Estudiantes de visitante y es líder de la Zona A.

Boca Juniors venció por 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en condición de visitante por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Con goles de Exequiel Zeballos en el arranque del complemento y de Miguel Merentiel de penal sobre el cierre del partido (después de un polémico penal que el árbitro Rey Hilfer decidió cobrar a pesar de que la infracción pareció ser afuera del área) el 'Xeneize' se impuso ante el 'Pincha', que encontró el empate parcial gracias a una gran definición de Edwin Cetré desde los doce pasos y que sufrió la expulsión de Gabriel Neves.

Con este resultado, el conjunto que dirige técnicamente Claudio Úbeda quedó como líder de la Zona A con 23 unidades al igual que Unión de Santa Fe, a falta de dos fechas para el final de la fase regular. Además, permanece segundo en la tabla anual en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, sacándole una ventaja de cuatro puntos a River Plate que por la noche recibe a Atlético Tucumán. Por su parte, el cuadro platense no logró mantenerse en la cima de su grupo y terminará la jornada momentáneamente quinto, a la espera de los resultados de sus perseguidores.

El resumen de la victoria de Boca Juniors ante Estudiantes en UNO

La primera parte del encuentro comenzó con pocas emociones y llegadas por parte de ambos equipos hasta que, a los 47 minutos, Exequiel Zeballos recibió una infracción dentro del área por parte de Facundo Rodríguez y el árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó en sancionar la pena máxima. No obstante, el joven delantero fue el encargado de ejecutar el disparo desde los doce pasos, pero el balón se estrelló en el palo derecho del arquero Fernando Muslera, quien se había arrojado al sector izquierdo.

Por otro lado, el complemento comenzó de manera frenética con un tiro en el travesaño por parte de Tiago Palacios.mA los 4 minutos, Zeballos tuvo en sus pies la oportunidad de redimirse tras fallar el penal y no perdonó. El santiagueño recibió un pase filtrado de Milton Giménez y sacó un zurdazo cruzado para abrir el marcador. Sin embargo, diez minutos más tarde apareció Edwin Cetré para poner las tablas en el resultado desde el punto penal. Tras una falta del arquero de Boca, Agustín Marchesin, sobre Cristian Medina, el atacante colombiano picó la pelota en su ejecución y empató el encuentro.

En uno de los mejores momentos del elenco platense en el cotejo, Gabriel Neves cometió una fuerte infracción sobre el mediocampista Ander Herrera y el encargado de impartir justicia, a instancias de VAR, le mostró la tarjeta roja.

Sobre el final se desató la polémica luego de que el juez principal sancionara la pena máxima para el cuadro azul y oro luego de una falta sobre el propio volante español. El encargado de cobrar el remate fue Miguel Merentiel y el uruguayo sentenció el resultado.

El fixture de Boca en el Clausura 2025

Fecha 14 - Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors - domingo 2 de noviembre a las 16 horas.

- domingo 2 de noviembre a las 16 horas. Fecha 15 - Boca Juniors vs. River - domingo 9 de noviembre a las 16 horas.

vs. River - domingo 9 de noviembre a las 16 horas. Fecha 16 - Boca Juniors vs. Tigre - fin de semana del domingo 16 de noviembre con día y horario a definir.

Estudiantes vs. Boca: ficha técnica