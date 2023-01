Bajas en Boca: la contundente decisión de Ibarra con dos jugadores del plantel

Hugo Ibarra determinó que dos jugadores del plantel no estén en la lista de convocados. Los motivos del entrenador del "Xeneize" para que no estén contra Atlético Tucumán en el debut.

Hugo Ibarra tomó una contundente decisión de cara al debut de Boca Juniors en la Liga Profesional de Fútbol. El DT no contará con dos futbolistas del plantel para este compromiso por distintos motivos y no está del todo asegurado que vuelvan en la próxima jornada. Mientras tanto, el "Negro" planea todo para medirse ante el "Decano" en lo que será la primera fecha del torneo local en el que el "Xeneize" se consagró a fines del 2022.

El estratega del elenco "Azul y Oro" bajó a algunos nombres más para el mencionado cruce, además de los que ya tenían distintas dolencias físicas. Luis Vázquez sufrió una lesión en la semana, Marcos Rojo todavía se recupera y el que sí estará será Nicolás Figal, ya en buenas condiciones. Los que se perderán definitivamente este duelo ante los tucumanos son tanto Norberto Briasco como el joven Esteban Rolón y las razones trascendieron.

En el caso de "Beto", el ex hombre de Huracán no apareció en la nómina por una contractura y tendrá para algunos días para estar al 100% nuevamente. Por otro lado, su compañero no tiene definido su futuro y es muy probable que continúe su carrera en el Newell's del "Gringo" Gabriel Heinze. Claro que, esto último dependerá del arreglo al que lleguen los clubes antes de que cierre el mercado de pases este 2 de febrero.

Quien si está en la lista es nada más y nada menos que "Chiquito" Romero. El arquero que regresó al fútbol argentino y sumó sus primeros minutos en Boca se ganó la titularidad tras la salida de Agustín Rossi y no faltará ante Atlético Tucumán. De esta manera, el "Xeneize" saltaría al campo de juego con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Agustín Sandez; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez, Óscar Romero; Sebastián Villa y Nicolás Orsini.

