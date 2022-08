A los tiros: los barras de Aldosivi y otro feroz ataque

Aldosivi, luego de la quema de los autos a los jugadores, sufrió un nuevo ataque y un enfrentamiento a los tiros dejó un herido de bala.

Una semana después de la quema de autos a los jugadores de Aldosivi, se dio otro hecho lamentable en donde los hinchas se enfrentaron a los tiros. El cruce se dio en la sede del club de Mar del Plata y hubo un herido de bala. El "Tiburón" sufre horas críticas más allá de lo futbolístico, está anteúltimo en los promedios por encima de Patronato y le cuesta levantar cabeza en la Liga Profesional más allá de algunos buenos resultados.

De hecho, todo parecía más calmo con lo que fue la victoria ante Vélez Sarsfield por 3 a 2 en el Estadio José María Minella. Sin embargo, este suceso demostró que no es así. Ahora, Aldosivi buscará un nuevo triunfo cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en condición de visitante el próximo martes 23 de agosto a las 21:30. La mala noticia es que será días después de lo que pasó este sábado a metros de la puerta de la sede.

Cuatro personas se bajaron de un auto en las inmediaciones de la institución y atacaron a otros, identificados con la barra. Los disparos terminaron con un hombre herido de bala, que se encuentra fuera de peligro. La policía intervino en la situación y detuvo a uno de los responsables, quien tenía un arma calibre 9 milímetros. Sin dudas que esto va directamente de la mano con lo sucedido con los autos de los jugadores y el integrante del cuerpo técnico del equipo.

Cabe destacar, que por parte del club marplatense no hubo un comunicado oficial en sus redes sociales. Su situación no es para nada buena en el campeonato y tendrá que recuperarse para salvarse del descenso. Con 13 fechas por delante, no pierden las esperanzas pero sus futbolistas jugarán condicionados por todo lo que vive el "Tiburón" a raíz de los malos resultados.

Incendiaron los autos de cuatro jugadores de Aldosivi

Después de lo que significó la derrota 2-0 de Aldosivi frente a Godoy Cruz de visitante, el conjunto marplatense volvió a su ciudad y allí se encontró con que la barra brava de ese club incendió cuatro autos de futbolistas y uno de un integrante del cuerpo técnico. Los barras -que hasta el momento no fueron identificado- prendieron fuego los vehículos. Según el diario La Capital de Mar del Plata, los automóviles corresponden a José Devecchi, Iritier, Francisco Cerro y Bautista Kociubinski.

El incendio en el predio de Aldosivi fue rápidamente denunciado por vecinos. el fuego alcanzó a cinco vehículos de jugadores y miembros del plantel, y fue controlado cerca de las 23, sin que se reportaran heridos. El club expresó cerca de la medianoche su "total repudio a los hechos vandálicos ocurridos esta noche en el predio deportivo", a través de un breve comunicado