Carlos La Mona Jiménez es uno de los artistas populares más importantes de la música argentina. El cantante ha dejado una huella significativa en el cuarteto cordobés y, pese a que ya tiene 69 años, continúa arriba de los escenarios enloqueciendo a los fanáticos. Por todo lo que significa para el país, y sobre todo para Córdoba, un equipo del fútbol argentino decidió realizarle un homenaje poniendo su cara en la camiseta.

El creador del exitoso hit "¿Quién se ha tomado todo el vino?" ha tenido una vida muy complicada. Sus inicios en la música tropical fueron duros. De hecho, en los últimos días, le confesó a Telefe que pasó más de dos décadas trabajando de manera gratuita para un representante que lo traicionó: "Cuando me metí con 'El Cuarteto de Oro', estuve 11 años. Desgraciadamente, fueron los 11 años más tristes de mi vida. Eso fueron los más tristes de mi vida..."

"Me separé del 'Cuarteto de Oro' gracias a Juana, que me ayuda a darme esa mano. Yo tenía 33 años en ese momento y la persona que estaba conmigo, que era socio, era el hombre que estaba con la hermana de mi mamá. Me mintieron... Los dos me mintieron. La hermana de mi mamá, que no la quiero ni nombrar y su marido. Estuve trabajando gratis para ellos", añadió La Mona, con tristeza.

El equipo del fútbol argentino que puso la cara de La Mona Jiménez en su camiseta a modo de homenaje:

En las últimas horas, y a modo de reconocimiento, La Mona Jiménez fue informado que su cara estará estampada en la camiseta de un club del fútbol argentino. Así lo confirmó Mariano Viola, presidente de Villa Azalais, que milita en la Liga Cordobesa: "Cuando volvamos a competir en la Liga Cordobesa los jugadores lucirán la remera con la cara de la Mona Jiménez".

Además, en el dorso de la camiseta, se puede observar la firma del Mandamás, considerado el mejor del cuarteto. En tanto, el precio de cada camiseta, que cuenta con dos modelos diferentes, tendrán el siguiente precio: la de color blanco, costará $1.200; mientras que la negra, $1.500.

A través de su cuenta de Instagram, Carlos La Mona Jiménez agradeció el reconocimiento con un sentido mensaje: "Me pone muy contento que mi imagen sea utilizada por el Club Villa Azalais y que sirva para solventar gastos del club en este difícil momento que estamos pasando".

Por qué se produjo el homenaje a La Mona en la camiseta del equipo del fútbol argentino:

De acuerdo a Juan Cruz Correa, coordinador deportivo de Villa Azalais, "todo esto arranca con un mural que se realizó de parte de la hinchada y se puso la cara de ‘La Mona’. Luego, se nos ocurrió a parte de la comisión y del club hacer una remera para representarnos en la Liga Cordobesa, para el año que viene. Fue una idea hasta que se concretó gracias a la ayuda de distintos sponsors. Salió la camiseta y tuvimos la suerte y la dicha de que 'La Mona' estuvo predispuesto para el club, para compartirlo en sus redes sociales. Para nosotros, que somos un club de barrio, es importantísimo que una figura tan conocida como él se tome unos segundos para nombrar al club".