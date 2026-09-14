Durante la transmisión del encuentro entre Atlético Tucumán y River Plate por la pantalla de TNT Sports, el streamer Davoo Xeneize reaccionó en vivo y apuntó en duros términos contra el comentarista deportivo Juan Pablo Varsky. La discrepancia se originó a partir de una polémica jugada que terminó en tarjeta amarilla contra Mauro Arambarri por una falta contra Alexis Canelo que el árbitro Andrés Gariano sancionó sin expulsar al jugador de River. Varsky la consideró una sanción adecuada, postura que desató la inmediata indignación del creador de contenido.

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El cruce se produjo cuando en la transmisión oficial señalaron que el infractor estaba bien amonestado. Ante esa afirmación, Davoo interrumpió de inmediato para cuestionar el análisis del comentarista: "¿Cómo bien amonestado, Varsky? No, está bien amonestado. Esto es roja directa, ¿estamos de acuerdo? No podés ir con esta violencia a pegar", protestó al observar la reiteración de la jugada.

La discusión sobre la gravedad de la infracción

A lo largo de su reacción, el streamer remarcó que la fuerza desmedida de la entrada ponía en riesgo físico directo al futbolista rival. Para Davoo minimizar la jugada a una tarjeta amarilla sienta un precedente negativo dentro del arbitraje en el fútbol argentino.

"No se puede justificar con la violencia que va. Entonces, ¿qué?, ¿la próxima jugada yo voy y te puedo pegar esa patada y no es roja?", planteó con visible molestia. En esa misma línea, Davoo profundizó su reclamo sobre la gravedad del golpe: "Es que es una locura también poniendo en riesgo la salud del otro jugador. ¿Qué tiene que romperlo para que sea roja? O sea, si vos no expulsás al jugador por pegar esta patada, ¿qué mensaje le estás dando? Si no lo rompés, ¿no es roja? Porque cuando lo agarrás así, lo podés romper tranquilamente si lo agarrás un poquito más arriba. Rompelo o no te expulso, básicamente. Ese es el mensaje que da".

Los cuestionamientos al VAR y la expulsión de Julio César Falcioni

Además de rechazar la postura de Varsky, Davoo puso el foco en la cabina de videoasistencia por no convocar al juez principal a revisar la acción en el monitor. "Lo más loco para mí es que no lo llamen del VAR. O sea, suponete que el árbitro ve la patada y considera que no es roja, ¿no? Y todos los jugadores de Atlético Tucumán se la van a pedir. Cuando van todos a pedírtela es porque algo pasó. ¿Cómo no lo llama el VAR para ir a verla?", expresó.

La comparación con otros antecedentes tampoco quedó afuera de su análisis. Al insistir en la peligrosidad de la infracción, sentenció: "Si a vos la de Flores te parece roja, esto te tiene que parecer cárcel directamente. Esto es mucho más grave que la de Flores. Es una patada de atrás con los dos pies. Es gravísima esta patada. No hay comparación, esto es mucho más grave".

El episodio arbitral culminó con un clima de máxima tensión en el campo de juego. Tras las protestas generadas por la decisión disciplinaria, el árbitro Gariano resolvió mostrarle la tarjeta roja al entrenador Julio César Falcioni, sellando un desenlace caliente en el estadio tucumano.