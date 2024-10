Sorpresa por el anuncio de Red Bull sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 atraviesa horas clave: sus grandes rendimientos con Williams abrieron la posibilidad de que se gane un asiento para la próxima temporada, y parece que esa chance está cerca de convertirse en realidad. En los últimos días, comenzaron a circular rumores de un interés por parte de Red Bull, los cuales crecieron tras algunas declaraciones de James Vowles y Christian Horner, jefes de las escuderías británica y austríaca respectivamente. Este miércoles, las especulaciones terminaron al confirmarse que el conjunto de la bebida energética busca que el piloto argentino forme parte de sus filas el año próximo.

“Colapinto es un piloto interesante. Es sorprendentemente mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba en la Fórmula 2. Sería un mal jefe de equipo si no sondeara si está disponible”, declaró Horner para el medio Auto Motor und Sport. Ante las destacadas actuaciones del pilarense y el flojo presente de Sergio 'Checo' Pérez, quien integra junto a Max Verstappen la dupla de Red Bull, el equipo piensa alternativas de cara a la próxima temporada. Una de ellas (la que más fuerza tomó últimamente) es la exclusión del mexicano, el ascenso del neozelandés Liam Lawson de Racing Bulls al primer equipo y la llegada de Franco a ocupar el puesto vacante y competir junto con el japonés Yuki Tsunoda.

El plan de Red Bull para trabajar con Colapinto en la temporada 2025

"Si estás en el medio de negociaciones sensibles, no das a conocer nada en este punto, así que no puedo responder eso", comentó Vowles tras el Gran Premio de México, al ser consultado por la posibilidad de que Colapinto corra para Red Bull en 2025. La escudería austríaca no tiene ningún interés en un préstamo por el piloto argentino (quien, de momento, será reserva de Williams por detrás de Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.), por lo que apunta a una transacción directa con la escuadra inglesa. La consulta acerca de cuánto costaría ya se realizó, e incluso hubo una primera oferta de 20 millones de dólares. Si bien la operación (que incluye la salida de 'Checo') resultaría muy costosa y podría relegar al programa de formación del equipo en el corto plazo, parecería ser el camino a seguir por Christian Horner.

El empresario Carlos Slim, una pieza clave para la posible llegada de Colapinto a Red Bull

En el medio de estas negociaciones, la figura del empresario mexicano Carlos Slim toma gran importancia. Él fue quien lanzó la carrera de Sergio Pérez en la Fórmula 1, y últimamente manifestó cierto interés por representar a Franco Colapinto para que se mantenga en la competencia.

El empresario Carlos Slim mostró su interés en trabajar con Colapinto: "Tengo mucha admiración por lo que él ha estado logrando".

Durante una reciente conferencia de prensa, el presidente del consejo directivo de Telmex y Telcel e hijo del multimillonario Carlos Slim Helú afirmó que tiene mucha admiración por el piloto de Williams, tanta que no descartaría trabajar con él en el futuro si se da la ocasión. “Si en algún momento hay alguna oportunidad pues, sin duda alguna, la exploraremos”, respondió el mexicano ante la posibilidad de patrocinar a Franco Colapinto, que, desde su punto de vista, tiene muy buenos patrocinadores por el momento.

“Con Franco hemos platicado, tengo mucha admiración por lo que él ha estado logrando, es además una persona fuera de serie y creo que está consolidando muy bien su proyecto, tiene muy buenos patrocinadores apoyándolos, sobre todo grandes empresas de Argentina”, mencionó Carlos Slim Domit en la previa al GP de México. También se refirió a la importancia de apoyar los proyectos del automovilismo latinoamericano.