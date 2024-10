Colapinto se hartó de las preguntas sobre su futuro en la Fórmula 1: "Me ch... un huevo"

Franco Colapinto habló de todo en una entrevista desde el gimnasio.

Franco Colapinto se hartó de las preguntas acerca de su futuro en la Fórmula 1 y dejó en claro que no le da demasiada importancia a esa situación, sino que se concentra en el trabajo del día a día con el Williams en la máxima categoría del automovilismo mundial. El piloto de apenas 21 años habló de todo lo que implica semejante presente ante los ojos del ambiente en este deporte a nivel internacional.

El bonaerense le brindó una entrevista a Corazón de F1 en su debut en la plataforma de streaming en YouTube y, fiel a su estilo divertido, dejó varias "perlitas" para todos los gustos. Mientras se entrenaba en la bicicleta del gimnasio, "Fran" se refirió precisamente al ejercicio físico, a la competencia, a lo que le piden desde la escudería británica y palpitó la previa del Gran Premio de Estados Unidos 2024 en el autódromo de Austin, Texas.

Colapinto habló de su futuro en la Fórmula 1 en 2025: "No sé qué va a pasar"

El corredor pilarense comenzó, en plena conversación: "Yo estoy bien, era un sueño que tenía desde chico y lo cumplí junto a la gente que siempre estuvo ahí empujando. Estoy disfrutando un montón, que es lo más importante, y creo que las cosas van a ir mejorando". "Si bien estamos muy bien, tengo que ir mejorando en un montón de cosas", profundizó el joven.

Acerca de la convivencia con los integrantes de Williams, "Fran" remarcó que está "muy bien" porque "ellos" lo hacen sentir así y amplió: "Ya desde la primera carrera fue todo muy bien. La gente del equipo fue súper agradecida, contenta de que yo estaba manejando el auto y queriendo que cambiara la energía. Por suerte fue todo bien, sumamos puntos, es el camino y hay que seguir así". A la vez, indicó que "todavía faltan muchas carreras".

Con relación al complejo calendario que resta de la vigente campaña, con seis competencias a disputarse en la Fórmula 1, Colapinto destacó: "Son todos circuitos que no conozco menos el de Abu Dhabi, así que me va a costar... Va a ser más complicado". También mencionó que se siente "con ganas de conocer un circuito como el de Austin que es una locura, con curvas muy rápidas, así que con ganas de ver cómo va todo". A la vez, pronosticó que "Brasil y México van a ser una locura" y añadió: "Son un montón de cosas nuevas, me sirven como piloto y como persona, son cosas que ni sabía que la Fórmula 1 hacía". Sobre la diferencia entre manejar un vehículo de la F1 con relación a los anteriores a los que se subió, manifestó que "al final, la base es todo lo mismo, obviamente que el auto va más rápido, tiene más carga y más potencia".

A pura humildad, el argentino hizo autocrítica: "Me falta un montón de experiencia, saber usar mejor el balance del auto desde el volante, son dos o tres décimas que son importantes, pero eso viene con el tiempo". Con respecto a lo que se puede venir en el 2025, sin butacas disponibles en Williams y con sólo un espacio vacante en Sauber, el piloto resaltó: "No estoy pensando en el futuro ni nada, estoy enfocado en este año, en lo que tengo que hacer, en lo que el equipo quiere, y seguramente que vendrán cosas buenas para mi futuro. No sé si para el año que viene porque está muy complicado, pero estoy disfrutando el momento, es una oportunidad única". "Me preguntan todo el tiempo por el futuro y la verdad que me chupa bastante un huevo, no sé qué voy a hacer... Capaz estoy en casa manejando un simulador o en el karting, no sé. No estoy pensando en eso, realmente no es algo que tenga en la cabeza ahora. Estoy súper agradecido, estoy con ganas de demostrar que llegué para quedarme y que merezco el asiento para los años que vienen", concluyó.

Colapinto bromeó por los valores del merchandising de Williams: "Dos meses comiendo arroz"

"Fran" también se hizo tiempo para pronunciarse acerca de los productos oficiales de la escuadra con su nombre, que ya salieron: "Lo único que espero es que (los hinchas) no se fundan comprando estas boludeces, eso me hace calentar, porque Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo... Después, a los argentinos les ponen un stock y estamos corriendo arroz por dos meses, boludo". Y remató, entre risas: "Que compren las cosas truchas, esas que son baratas... Jaja, me van a matar porque estoy promocionando las cosas truchas. Nah, que compren las de Williams, pasa que todavía no sé ni cómo son. Yo iría a comprar al TC, que venden ahí cosas de Williams más baratas. Es todo lo mismo. Cuando vaya (a Argentina), llevo dos remeras para regalar".

