Cerúndolo arrancó con una gran victoria en Belgrado: el logró que está cerca de alcanzar

Francisco Cerúndolo tuvo un buen arranque en el ATP 250 de Belgrado y quedó cerca de alcanzar un gran objetivo personal.

La temporada de tenis va llegando a su fin con protagonismo celeste y blanco. Francisco Cerúndolo, número 29° del ranking de la ATP, venció al ruso Roman Safiullin (60°) por 6-4 y 6-4, en la segunda ronda del ATP 250 de Belgrado, y quedó cerca de alcanzar un gran logro en su carrera.

El diestro, único argentino presente en el torneo serbio, impuso su jerarquía desde el fondo de la cancha y comenzó a dominar el juego con su temible derecha, pero sobre todo con el saque, con el que solo perdió 18 de los 59 puntos disputados. Cerúndolo quebró dos veces el servicio rival, uno en cada set, y encaminó su victoria sin sobresaltos en 1h31m de juego.

En cuartos de final, Francisco se verá las caras ante Hamad Medjedovic (156°), promesa serbia con la que tendrá el primer head to head. De 21 años, el diestro es quien se consagró en el último Next Gen Finals y, aunque aún no despegó en la ATP, ya demostró que es un rival de temer luego de derrotar a Brandon Nakashima y Aleksandar Kovacevic.

El gran logro que está cerca de alcanzar Cerúndolo

En caso de ganarle a Medjedovic y también vencer en semifinales de Belgrado, Cerúndolo, de 25 años, superará a Sebastián Báez (27°) en el ranking y se transformará en el tenista argentino mejor ubicado en el escalafón. Más allá de la grata situación que podría conllevar, vale aclarar que, para Guillermo Coria, capitán de Copa Davis antes de la Copa Davis, no sería tan agradable.

Es que, si "Fran" consigue ser la mejor raqueta nacional, Coria se quedaría sin la chance de que Cerúndolo pueda enfrentar al segundo jugador italiano en los cuartos de final de Copa Davis, por lo que, inevitablemente, debería verse las caras frente a Jannik Sinner (1° del mundo) en el duelo ante los europeos.

Quiénes jugarán las finales de la Copa Davis 2024

Argentina. España. Italia. Estados Unidos. Australia. Canadá. Alemania. Países Bajos.

Cuál es la lista de Argentina vs. Italia por la Copa Davis 2024

Para el arranque de las finales en Málaga, que se disputarán entre el martes 19 y el domingo 24 de noviembre en las canchas de cemento bajo techo, Coria convocó a los mismos jugadores que vienen de avanzar en Manchester

Sebastián Báez (singles). Francisco Cerúndolo (singles). Tomás Etcheverry (singles). Máximo "Machi" González (dobles). Andrés Molteni (dobles).

La Copa Davis cambia el formato para 2025: cómo será el nuevo torneo

La Copa Davis de tenis comienza a intentar arreglar lo que rompió Gerard Piqué con su formato, dado que el exfutbolista fue el gran impulsor de los cambios que se implementaron en los últimos tiempos. Como uno de los principales accionistas, el excompañero de Lionel Messi en Barcelona comenzó a trabajar en la estructura de la competición, por lo que decidió eliminar las series de local y visitante. Sin embargo, después de cuatro años de trabajo, en enero del 2023, el catalán rompió el contrato y se desligó del torneo, por lo que dejó sin inversión a la competición.

De cara al 2025, la organización variará otra vez el sistema de disputa del campeonato, que tendrá a la Argentina de Guillermo Coria en las finales de Málaga (España) de 2024. De hecho, en las últimas horas trascendieron los detalles por los que la Davis empezará a retomar, en algunos aspectos, el rumbo tradicional desde su creación en 1900.

El nuevo formato de Copa Davis para 2025.

Para empezar, se eliminará la instancia de la fase de grupos. Además, serán ocho series independientes como una especie de octavos de final, bajo el formato clásico: local/visitante, elección de superficie y a cinco puntos, como lo fue en el pasado reciente. Los equipos que se enfrenten irán alternando la localía históricamente entre sí y, en el caso de que nunca se hayan visto las caras, dependerán del sorteo para conocer en qué país se llevará a cabo la serie.

Los ganadores de todas las mencionadas llaves se clasificarán al denominado Final 8. Si bien la sede de la última serie para definir al campeón todavía es una incógnita para el 2025, todo indica que será Málaga nuevamente. Y desde el 2026 la ciudad elegida sería Zhuhai, en China.