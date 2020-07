Hace pocas horas, una feroz y violenta interna se vivió al aire de 90 minutos de fútbol, el programa de Sebastián Vignolo. En pleno vivo de Fox Sports, su compañero y colega Marcelo Sottile estalló de furia contra sus compañeros. La gota que colmó el vaso fue gracias a Oscar Ruggeri, quien le dijo que se deje "de joder" con "respetar" las informaciones de otros periodistas.

Allí fue cuando el 'Cholo', quien ya había enviado un mensaje al grupo de WhatsApp interno para reclamar sobre la falta de organización al momento de emitir en vivo mediante videollamada, exclamó: "Sáquenme del aire, ya me hinché". Claro, la primera interna fue ventilada por el propio Ruggeri, quien minutos antes había manifestado que uno de ellos se encontraba mandando mensajes al chat en tono furioso.

"Cuando me enojo, no elijo las caras, por eso mandé mensaje al grupo. Lo digo de frente. Después lo arreglamos. El primer mensaje se lo mandé a Eugenio, productor Ejecutivo del programa. No está todo bien. Después, lo mandé al grupo donde están todos ustedes. Hablamos de no pisarnos, de ser ordenados por la videollamada...", agregó el ex redactor de Diario Olé.

"De bueno a gil, hay dos centímetros. Y gil, no soy"

Acto seguido, y ante una nueva provocación de Ruggeri en el momento que se encontraban dialogando sobre la posible llegada de Juan Foyth a Boca, optó por el silencio. No se fue del aire, pero sí se mantuvo estático durante el resto del programa: "Sigan ustedes. Yo escucho el programa. Soy de gráfica, hay algunas cosas que no sé. Sigan para otro lado porque voy a hacer macanas, la voy a chocar".

"Che loco, ¿porque no me sacan del aire? Vayamos a la pausa, sáquenme del aire y listo. Ya me hinché. No se puede hablar en serio. Uno dice que respeta la información, porque para mí (Juan) Foyth no es (el zaguero que busca Boca). Enséñenme, porque después de 25 años no aprendí nada. Enséñenme como tengo que hablar", agregó Sottile, visiblemente molesto por lo vivido en pleno vivo.