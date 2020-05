Ricardo La Volpe es un ex entrenador de fútbol cuya carrera tuvo su estrellato en la liga mexicana. Es que al incursionar en Argentina no le ha ido nada bien: dirigió sin éxito a Boca Juniors y perdió un campeonato prácticamente ganado en 2006 ante Estudiantes de La Plata. En tanto, luego pasó por Vélez Sarsfield también de forma negativa: uno de los partidos más estrepitosos fue un 0-5 ante River, en el estadio Monumental por el Apertura 2007.

Esto no fue inadvertido por Oscar Ruggeri, panelista del programa de Sebastián 'Pollo' Vignolo en Fox Sports. Es que el 'Cabezón' se cruzó fuertemente con La Volpe, quien intentó minimizar los logros del campeonato mundial conseguido por Argentina en 1986. Por su parte, Ricardo fue el arquero suplente del plantel de César Luis Menotti en el logro de 1978. Y se dijeron de todo, sin filtros y al aire.

"La diferencia es abismal. En el 78 había trabajo en conjunto, éramos más equipo. En el 86 era Maradona", manifestó La Volpe, a lo que Ruggeri le contestó con rapidez: "Primero me dijiste que el fútbol no son individualidades y ahora decís que era Maradona solo, me hacés cagar de la risa".

El tenso ida y vuelta entre Ruggeri y Lavolpe en Fox Sports

Ruggeri: En el '82 eran la base del '78 y Maradona​, ¿por qué no fueron campeones?

La Volpe: En el '82 fuimos sin saber cómo jugaban en el resto del mundo. Teníamos un sistema caducado, se jugaba de otra manera. Cuando ustedes llegaron a México se dieron cuenta que tenían que jugar de otro manera y Bilardo fue tan inteligente que cambió sobre la marcha.

R: Pero mirá que lo teníamos trabajado. Nosotros estuvimos brillantes, no perdimos, le ganamos a todos.

LV: Si estuvieron brillantes, pero estuvo todo improvisado. Improvisaron a Giusti de lateral, toda la vida jugó de 8.

R: No, estaba todo armado el equipo. Atrás estábamos Giusti, Cucciufo, Tata, yo, el Negro Enrique.

LV: ¿Enrique? Si no jugó nunca. Yo admiro a Bilardo, con Boca hubiera jugado como él, me hubiera defendido los dos últimos partidos y listo. Si total, con un punto era campeón.

R: ¿Y por qué no lo hiciste?

LV: Porque soy un tarado.