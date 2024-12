El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita por estas horas en la máxima categoría del automovilismo mundial. En este contexto, un ex Williams como el colombiano Juan Pablo Montoya dijo lo que nadie esperaba acerca de su colega argentino, que por ahora continuará allí como tester luego de que la escudería británica confirmara a Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. como los titulares para la temporada 2025.

El excorredor sudamericano le brindó una larga entrevista al diario As de España y apuntó que Sergio "Checo" Pérez puede llegar a ser determinante en la carrera de "Fran" después de su abrupta salida de Red Bull. Es que con Alpine muy interesado en el bonaerense de 21 años de la mano de Flavio Briatore, la escuadra francesa podría tener al mexicano como prioridad por sobre el bonaerense en el caso de que fracase el segundo piloto, Jack Doohan.

Montoya alertó a Colapinto por su futuro en la F1 ante el interés de Alpine: "Antes, Checo Pérez no era una opción"

En plena charla con As, el colombiano recordó el rechazo que sufrió por parte de muchos argentinos cuando criticó a Franco y declaró: "Con riesgo de que me carguen más bronca... Mucho se está hablando de Colapinto, que puede ser una opción para esa silla, todo depende de cómo le vaya a Doohan". Sobre la lucha por llegar a la escuadra francesa en el caso de que el inexperto corredor fracase, "Juampi" afirmó: "Lo que he escuchado es que Doohan tiene la silla garantizada por un número de carreras y, si no le va bien, pueden buscar una opción diferente". El tema es que, en tal caso, para él la prioridad de los galos sería "Checo" Pérez y no Colapinto.

Juan Pablo Montoya, el expiloto colombiano de Williams.

En medio de esta coyuntura enrarecida, el ex Williams aclaró que "las cosas en la F1 no son blanco y negro, son tonos de grises. Por un lado está Doohan, quien tiene un contrato, que teóricamente le tiene que ir bien para mantenerse. Por otro lado, mucha gente está asumiendo que Colapinto ya es la persona que lo va a reemplazar, pero cuando la gente estaba considerando a Colapinto, Checo no era una opción". Y concluyó que "económicamente, Checo puede darle un plus a Alpine".

Los palazos de Montoya a Colapinto en el pasado

Luego del Gran Premio de Brasil en Interlagos (San Pablo), en el que "Fran" chocó y abandonó, el cafetero disparó: "Sé que los errores pueden pasar, ahorita Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Auto de Seguridad)...". Y completó con la visión de que "Williams la tiene horrible, destruyeron tres carros".

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras en la Fórmula 1?

Gran Premio de Monza (Italia): 12°. GP de Bakú (Azerbaiyán): 8°. GP de Singapur: 11°. GP de Estados Unidos (Austin): 10°. GP de México (Distrito Federal): 12°. GP de Interlagos (San Pablo, Brasil): abandono. GP de Las Vegas (Estados Unidos): 14°. GP de Qatar (Lusail): abandono. GP de Abu Dhabi: abandono.

