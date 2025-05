Se terminó: el anuncio inminente de Alpine sobre Franco Colapinto y Doohan en la F1

El futuro de Colapinto en Alpine en 2025, minuto a minuto.

Alpine se decidió y en los próximos días anunciará oficialmente lo que ocurrirá con el futuro inmediato en la Fórmula 1 de Franco Colapinto y Jack Doohan, quienes luchan por la segunda butaca detrás de la del galo Pierre Gasly. Luego de que el australiano no estuviera a la altura de las circunstancias en las primeras cinco jornadas, en las que su mejor resultado fue un 14° puesto, será el turno de evaluarlo en la sexta fecha en el autódromo de Miami (Estados Unidos).

De cualquier manera, a excepción de un gran impacto inesperado por parte del océanico en Norteamérica, la decisión por parte de la escudería francesa liderada por Flavio Briatore está tomada: Colapinto reemplazará a Doohan en la séptima presentación en Ímola (Italia). De hecho, el periodista deportivo galo de Canal+, Julien Fébreau, reveló que así será de cara a la competencia del domingo 18 de mayo en Emilia-Romaña.

Todo dado: Colapinto sustituiría a Doohan en Alpine en Ímola

En plena transmisión en vivo de la clasificación del GP de Miami el sábado 3 de mayo del 2025, Fébreau aseguró: “Una vez más, la información que hemos recabado sugiere que Doohan será sustituido a partir del Gran Premio de Imola". A su vez, recordó que "esta será la próxima carrera de la temporada de Fórmula 1. La séptima prueba del Campeonato del Mundo de 2025 tendrá lugar dentro de 15 días. El circuito italiano que puede ver la aparición y reaparición en un Gran Premio de Colapinto en lugar de Doohan”. Por último, el mencionado cronista aseveró que “la información confirma, por supuesto, que no hay nada oficial por el momento, pero esta tendencia es cada vez más apremiante desde todos los puntos de vista, día tras día, hora tras hora”.

Alpine, paso a paso con Colapinto en 2025.

El factor que le jugará en contra a Doohan en Miami

La sexta fecha del campeonato de F1 promete ser compleja, sobre todo porque el pronóstico indica posibilidades de lluvia que llegan al 20% el sábado y 40% el domingo. Solo cabe recordar lo que le sucedió a Doohan en Melbourne, donde la lluvia lo hizo perder el control del A525 en la primera vuelta, por lo que el piso mojado puede representar un riesgo para el oceánico, cuyo asiento es el principal objetivo de Colapinto.

La fecha del posible debut de Colapinto con Alpine

Luego de que Miami (Estados Unidos) quedara fuera de sus posibilidades, ya que "Fran" seguirá con los trabajos en el simulador ese fin de semana, el probable estreno del deportista albiceleste con esta escudería podría ocurrir en la séptima fecha de la F1 en Emilia-Romaña el domingo 18 de mayo o ya en la séptima presentación en Barcelona (España) el 1° de junio. Los medios de comunicación europeos especializados en automovilismo publicaron que Briatore, el histórico asesor ejecutivo italiano del elenco de Enstone, perdió la paciencia con Doohan y se viene Franco. El pilarense de 21 años hoy está por encima de los otros corredores de prueba: el estonio Paul Aron y el indio Kush Maini. Es más: allegados a Franco aseguraron que lo más probable es que debute en Italia.

El expiloto Rubén Salerno es amigo de Aníbal Colapinto. Le dio una gran mano en 2022 para conseguir el apoyo de empresas estatales, lo que le permitió cerrar la segunda temporada en la Fórmula 3 en 2023. El "Tano", como se conoce al ex TC y TC2000, opinó que la chance de su compatriota puede llegar a ser en Italia. “Ahora pronto lo vamos a ver correr”, dijo en el programa Mesa de Campeones. Ante la repregunta del periodista Jorge Luis Legnani, respondió: “Yo calculo que sí. No tengo una data justa de cómo es el contrato de Doohan. Algunos hablaban de que Franco se iba a subir en Miami, yo creo que no, para mí va a ser en Ímola...”.