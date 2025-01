Sainz llegó a Williams y reveló el secreto mejor guardado de Colapinto: "Herramientas"

Sainz reveló el secreto mejor guardado de Colapinto en Williams.

Carlos Sainz Jr. acaba de llegar a Williams desde Ferrari y, en sus primeros momentos en el box del equipo inglés, ya elogió a Franco Colapinto después de que se confirmara el pase del argentino a Alpine. En los movimientos iniciales de la Fórmula 1 antes de arrancar la temporada 2025, se volvió viral un video en el que el español menciona al bonaerense de sólo 21 años en pleno diálogo con los mecánicos de la escuadra británica.

En la grabación difundida por el propio Williams en los canales oficiales de las redes sociales, el hijo del corredor de Rally Dakar aseguró que se puede mejorar todavía más lo que "dejó Franco" y hasta se ofreció a coordinar las tareas con los integrantes del staff. La filmación, como era de esperarse, tuvo mucha repercusión en el país natal del pilarense.

Sainz Jr. elogió a Colapinto en su llegada a Williams: "Estaban funcionando bien"

En el breve pero contundente video difundido por el cuadro inglés se puede escuchar al piloto madrileño diciendo: “Creo que si puedo ver lo que siento, puedo ayudarte mucho a ajustar. Estamos hablando de ajustes finales, para mí estaban funcionando bien con estas herramientas de Franco, puedes frenar un poco más tarde". "Estoy feliz“, destacó ante las consultas de sus nuevos jefes.

"Me gustaría analizar un poco más en detalle la inclinación frontal y trasera de mi vuelta. Y luego la separación de las ruedas en profundidad, especialmente cuando vuelvo al frente de ese comentario que hice", aclaró Sainz Jr. igualmente. "Muéstrame algunos datos cuando puedas y te puedo decir si creo que es demasiado o no es suficiente. Y enfoquémonos esta noche en las inclinaciones frontales y traseras y en la separación profunda de las ruedas. Además, necesito ajustar un poco la funda del asiento y no mucho en fibra de carbono”, remarcó el español de 30 años.

“No estamos lejos del lanzamiento del coche en Silverstone; no puedo esperar para ver a mi nueva joya y conducirla", se ilusionó el ex Toro Rosso, Renault y McLaren. Y remató en la presentación: "Intentemos hacer que este 2025 sea un buen año. Es un momento importante para Williams, donde todos vamos a intentar esforzarnos para llevar de nuevo a este equipo al frente de la parrilla”.

El comunicado de Williams tras la salida de Colapinto a Alpine: "Gracias"

Williams Racing ha llegado a un acuerdo con Alpine, por el que el equipo con sede en Enstone se asegurará los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años. El argentino de 21 años, que asumió un asiento en Williams para las últimas nueve carreras de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA desde la Academia de Pilotos del equipo, asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva en Alpine para la próxima temporada 2025.

En su debut en un Gran Premio con Williams en el Gran Premio de Italia de 2024, Franco se convirtió en el primer piloto en competir en la Fórmula 1 desde su país de origen en 23 años. En la siguiente carrera, en Bakú, sumó puntos en su segunda participación, terminando octavo. En octubre, su segunda participación en los puntos fue en el GP de Estados Unidos. "Estamos encantados de haber llegado a un acuerdo con Alpine para que Franco se una al equipo en un acuerdo plurianual a partir de 2025", compartió James Vowles.

"A lo largo de nueve carreras memorables con Williams demostró claramente que merece un lugar en la Fórmula 1 y siempre dijimos que lo apoyaríamos para que lo consiguiera. "Williams tiene una de las alineaciones de pilotos más formidables de la parrilla para 2025 y más allá con Alex Albon y Carlos Sainz, por lo que creemos que este acuerdo con Alpine representa la mejor oportunidad de Franco de asegurarse un asiento en la carrera de 2025 o 2026.

"La Williams Racing Driver Academy existe para descubrir y desarrollar a las futuras estrellas de la F1, que es exactamente lo que ha hecho en el caso de Franco, y se basa en nuestra larga tradición de dar a jóvenes pilotos talentosos su oportunidad en el nivel más alto del automovilismo. “Estamos orgullosos de haber devuelto a Argentina a la parrilla de F1, queremos agradecer a Franco por todo lo que ha aportado al equipo y esperamos con ansias las futuras batallas en la pista”.

