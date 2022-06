La picante confesión de Bernie Ecclestone sobre Putin: "Recibiría una bala"

El exjefe de la Fórmula 1 volvió a dejar en manifiesto su gran relación con el mandatario ruso y criticó al presidente de Ucrania, Voldmir Zelensky, por su responsabilidad en la guerra.

El exdirector de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone es conocido por sus comentarios que dan que hablar. Retirado de la máxima competencia automovilística desde 2017, el británico volvió a dejar marcada su admiración por el presidente de Rusia, Vladimir Putin: en una entrevista manifestó su apoyo a los soviéticos, confesó que "recibiría una bala" por parte del líder ruso, a quien tildó de "persona de primera clase" y "sensata", y criticó al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por el conflicto bélico.

“Yo recibiría una bala por él. Preferiría que no doliera, pero de ser así igual recibiría esa bala porque es un tipo de primera clase", comenzó diciendo Ecclestone durante una charla con el medio de Gran Bretaña Good Morning Britain sobre el presidente ruso, con quien se lo vio en varios eventos deportivos. Y luego, añadió: "Lo que está haciendo Putin es lo que creía que era lo correcto para Rusia.

Además, el hombre de 91 años señaló que Putin se parece a él en algún sentido: “Desgraciadamente, él es muy parecido a los empresarios, ciertamente es como yo, cometemos errores en algún momento. Cuando cometiste un error, tenés que hacer lo mejor que puedas para corregirlo”.

A su vez, también dio su opinión sobre Zelensky, el máximo gobernante de Ucrania, de quien no tiene especialmente buenos sentimientos: "Creo que si se hubiera llevado a cabo correctamente, me refiero a la otra persona en Ucrania. Entiendo que solía ser un comediante, y creo que parece querer continuar con esa profesión... Creo que si hubiera pensado en definitiva habría hecho un esfuerzo lo suficientemente grande como para hablar con el Sr. Putin, que es una persona sensata y lo habría escuchado y probablemente habría hecho algo al respecto.”

Bernie Ecclestone apoyó a Vladimir Putin y dejó una picante frase que da que hablar en el mundo.

Ecclestone, que creo la Asociación de Constructores de Fórmula 1, expresó que las pérdidas en la guerra "no fueron intencionales", aunque era inevitable que eso sucediera ante la invasión de Rusia, aunque Ucrania podría haberlo evitado, según él. "Es muy inteligente resolver eso, porque supongo que eso es lo que sucedió, pero no tenía la intención de ser una guerra y estoy bastante seguro de que si Ucrania hubiera querido salir de ella adecuadamente, podría haberlo hecho. Estoy absolutamente seguro de que él ahora desearía no haber empezado todo esto, pero no empezó como una guerra” ”, declaró.

La relación entre Putin y Ecclestone

La admiración del inglés por el ruso nació hace un par de años y, a partir de allí, generaron una amistad de fuertes lazos. El ingreso del Gran Premio de Rusia, en la ciudad de Sochi, a la Fórmula 1 en 2014 posibilitó que empezaran a desarrollar una relación e, incluso, a mostrarse ante el público cada vez que la competencia se visitaba el país soviético. Sin embargo, el contrato de más de USD 50 millones que habían firmado por el evento fue cancelado este año tras la invasión a Ucrania. Aunque Ecclestone ya no forme parte de la competencia de los monoplaza, el vínculo entre los dos sigue igual o más fuerte que antes.