La figura de El Trece que anticipó el éxito de Colapinto hace un año.

Una figura de El Trece anticipó el éxito de Franco Colapinto hace un año, cuando todavía era impensado que el piloto argentino fuera titular en un equipo de la Fórmula 1. El joven corredor causó un furor absoluto en la máxima categoría del automovilismo mundial, aunque un periodista de la televisión nacional confió desde el comienzo en sus condiciones.

El protagonista es nada menos que Joaquín "Pollo" Álvarez, el conductor de Poco correctos, que pasó el fin de semana junto al deportista en el autódromo de Interlagos (San Pablo) durante el Gran Premio de Brasil 2024. A través de las redes sociales, el ex Carburando (TyC Sports) sacó pecho por haber augurado la llegada del bonaerense a la F1 y hasta destrozó a quienes lo criticaron por haber aparecido en las fotos junto al piloto recién ahora.

El Pollo Álvarez sacó pecho por haber vaticinado el éxito de Colapinto: "Banco a Franco desde la Fórmula 3"

En su cuenta oficial de Instagram (@polloalvarez), el comunicador se sorprendió por el seguimiento que le dio Williams a su encuentro con el corredor en el trazado brasileño. Con publicaciones en el feed e historias para sus 1.2 millones de seguidores, el presentador disparó munición gruesa contra sus críticos y escribió: "Gente. Consumo automovilismo desde que nací, hice un programa de automovilismo seis años, banco a Franco desde la F3 y cuando tenía 300.000 seguidores pedía que lo sigan y lo apoyen". "Sé que algunos se subieron ahora, pero no es mi caso y Franco lo sabe", insistió el ex TyC.

El Pollo Álvarez chapeó porque "vio antes" el furor por Colapinto en la F1.

Más adelante, demostró que hubo stories de su parte en octubre y noviembre del 2023 pidiéndoles a sus seguidores "subirse al barco de Franco" y hasta posteó: "A bancar a este pibe, es el futuro argentino en la Fórmula 1". "No me vengan con la boludez de que me subí a esta ahora", amplió al respecto. Además, adelantó que en breve saldrá una entrevista con el protagonista. Por último, dejó en claro que "no podía creer" que la escudería británica subiera tantas fotos de él con "Fran" y hasta mencionara a su perfil oficial. "Sigo sin caer", se sinceró finalmente acerca de esta situación.

