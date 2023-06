Hamilton, a un paso de confirmar la noticia que todos sus fanáticos esperan

La noticia sacudió al mundo del deporte y parece que el piloto de Mercedes está muy cerca de concretar el rumor del que todos hablan.

Después de un largo periplo y tiempo de dudas por el futuro de Lewis Hamilton en Mercedes, en las últimas horas hubo novedades sobre la posibilidad de que el piloto se vaya de la escudería y, de esta forma, se espera que haya una acción en la previa del fin de semana.

"Va a ocurrir pronto, y estamos hablando de días y no de semanas", anticipó Toto Wolff en declaraciones al programa 'Squawk on the Street' de la CNBC y fue en base a la posible renovación de Hamilton. En cuanto a las negociaciones para extender el contrato del piloto británico, el jefe del equipo apuntó que en Mercedes "tenemos tan buena relación que llegará el momento en que tengamos que hablar de dinero", dijo Wolff, quien calificó a Hamilton como "la personalidad más importante de este deporte".

Wolff recordó que "desde el punto de vista del equipo, Lewis y Mercedes se conocen desde hace mucho tiempo. Nunca ha corrido para otra marca que no sea Mercedes. Ambos nos unimos al equipo en 2013 juntos, y de una relación profesional, ahora tenemos una amistad. Ha sido una época maravillosa", destacó.

El impensado guiño de Lewis Hamilton a Ferrari que generó revuelo en Mercedes

En medio de la incógnita por su continuidad en Mercedes, Lewis Hamilton tuvo un impensado guiño para Ferrari a principios de mayo y generó revuelo en el mundo de la Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo está ante la chance de pegar el portazo en la escudería que representa y esto se daría una vez que finalice la presente temporada de la competencia. Claro que, todo dependerá del acuerdo al que el piloto llegue con Toto Wolff, el Director Ejecutivo del equipo.

Quien dio detalles de esta situación fue el actual periodista austríaco y exgerente de patrocinio de máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, Pete Windsor. Según aseguró en su canal de YouTube, el deportista tendría el OK del mandamás para cambiar de rumbo en el caso de que lo pida y ya demostró que tiene intenciones de ponerle fin a su histórico ciclo.