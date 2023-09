Fórmula 1: Hamilton tomó una tajante decisión sobre su futuro en Mercedes

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, anunció lo que todos los fanáticos estaban esperando con respecto a su continuidad en la Fórmula 1.

El mundo de la Fórmula 1 estaba en vilo por lo que podría ser el futuro de una de las máximas estrellas y, finalmente, la novela llegó a su fin. Lewis Hamilton informó que renovó con Mercedes por dos temporadas más, luego de los fuertes rumores que existían en relación a un posible retiro.

En las últimas semanas, la incertidumbre fue en aumento por lo que podría haber sido un alejamiento del británico de la categoría reina del automovilismo, incluso el propio piloto alimentaba los rumores en cada entrevista. Sin embargo, Hamilton volvió a captar las miradas de la prensa mundial y confirmó que continuará en la Fórmula 1 durante dos temporadas con la escudería alemana.

Hamilton, que consiguió seis de sus siete títulos mundiales con Mercedes, se estaba por quedar sin vínculo en el final de la actual temporada. Con el nuevo contrato, el inglés participará en la competencia más apasionante del mundo hasta los 40 años y, en caso de correr las dos temporadas siguientes, cumplirá 15 años de forma ininterrumpida en F1.

El mensaje de Lewis Hamilton para anunciar su continuidad en F1

En un comunicado posteado en las redes sociales de Mercedes, Hamilton expresó su felicidad por seguir ligado a la marca alemana. "Todos los días soñamos con ser los mejores y hemos dedicado la última década a conseguirlo. Estar en lo más alto no se consigue de la noche a la mañana ni en poco tiempo, sino que requiere compromiso, trabajo duro y dedicación, y ha sido un honor entrar en los libros de historia con este increíble equipo”, aseguró el británico.

Y agregó: "Nunca hemos tenido tanto hambre de ganar. Hemos aprendido de cada éxito, pero también de cada revés. Seguimos persiguiendo nuestros sueños, seguimos luchando sea cual sea el reto y volveremos a ganar, estoy agradecido al equipo que me ha apoyado tanto dentro como fuera de la pista, nuestra historia no ha terminado, estamos decididos a conseguir más juntos y no pararemos hasta lograrlo”.

Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, también celebró la decisión del piloto número 1 de la escudería: "Nuestra asociación con Lewis es una de las más exitosas en la historia del deporte. Siempre fue una formalidad que continuaríamos juntos, y es estimulante para todos nosotros confirmarlo públicamente. Lewis está en lo más alto de su carrera y George (Russell) es uno de los líderes de su generación".