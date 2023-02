Fórmula 1: Drive to Survive 5 tiene fecha de estreno y aparece Max Verstappen

La serie muestra cómo fue la temporada anterior de la Fórmula 1 y tiene una sorpresa especial con un conductor que, hasta el momento, no estaba.

Como todos los años, la Fórmula 1 volvió a tener un documental que cuenta cómo fue la temporada anterior. En este caso, la temporada 2022 dejó maravillosos momentos a nivel automovilísticos y, por eso, se espera con tantas ansias la llegada de la serie de Netflix Drive to Survive.

En este caso, desde 2019, la serie Drive to Survive sirvió para mostrar el backstage del mundo de la Fórmula 1. De hecho así Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Lewis Hamilton tienen mucha partición y se reconvirtieron para la gente y los espectadores. Gracias a Drive to Survive, los fanáticos del deporte descubrieron que existen otras formas de competencia y que no solo es importante ganar sino también el resto de los puestos de la grilla. De hecho, en las anteriores temporades, fue uno de los mayores éxitos de la plataforma.

En esta oportunidad, Drive to Survive llega a su quinta temporada y mostrará la victoria de Max Verstappen que, entre otras cosas, tendrá su primera participación en Drive To Survive 5, la quinta temporada de la serie que se emitirá por Netflix.

¿Cómo será Formula 1: Drive to Survive 5?

La batalla entre Lewis Hamilton y Max Verstappen se llevó todos los flashes de la cuarta temporada. Ahora, la búsqueda irá por el mismo lugar pero con un Max Verstappen mucho más suelto y se verá el camino del piloto neerlandés al título del campeonato del Mundo de la Fórmula 1 de la FIA 2022. Anteriormente, el propio piloto no había querido aparecer en la serie y hasta llegó a decier: “Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos, pero desde mi punto de vista como piloto, no me gusta formar parte de ello”.

Ahora, según se puede ver en el teaser, Max Verstappen cambió de opinión y Netflix mostró que el piloto estrella de Red Bull Racing aparece en la serie.

¿Cuándo se estrena Drive to Survive?

Si bien ya se conoció el teaser oficial, Netflix confirmó que la entrevista Fórmula 1: Drive to Survive 5 va a llegar a las pantallas el 24 de febrero.