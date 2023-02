F1: Franco Colapinto arrancó su era en Williams que presentó su nuevo auto

El piloto argentino hace sus primeras armas dentro del equipo de Fórmula 1. Él tendrá su primera experiencia en un equipo tan grande.

Uno de las grandes sorpresas del automovilismo argentino -para los que no siguen este tipo de competencia- fue Franco Colapinto que, con tan solo 19 años, es una de las caras nuevas del equipo Williams y tiene grandes chances de hacer carrera en el equipo de Fórmula 1.

En principio Franco Colapinto no será parte del equipo que está en Fórmula 1, pero si está en la escudería y busca el ascenso dentro del equipo. En este aspecto, ya es parte de la escudería que quiere crecer y llegar lejos durante la temporada 2023 que tendrá su primera carrera en Bahrein y que terminará en Abu Dhabi. Después de Red Bull, Haas, ahora Williams presentó su auto. Durante la presentación, Franco Colapinto dijo algunas palabras en la previa de la temporada en la que él correrá en Fórmula 3 con grandes chances de subir a la Fórmula 2.

En la presentación, Colapinto indicó: "“Ser parte de la Academia de Williams es increíble y una de las mejores formas para cumplir mi sueño de llegar a la Fórmula 1″.Con respecto a la Fórmula 1, Alex Albon y Logan Sargent -los máximos pilotos de la escudería- mostraron el auto que será el protagonista de este año. Con respecto a Colapinto, el piloto argentino lanzó: "Hoy empieza la temporada 2023, a trabajar duro y a luchar para cumplir un sueño más". Vale recordar que en la F3, piloteando para el MP Motorsports, el argentino alcanzó dos victorias, cinco podios y una Pole Position.

Sin China en la F1

El Gran Premio de China de Fórmula 1, que no se realizará debido a las restricciones ligadas al Covid-19 en el país asiático, no será reemplazado en el calendario del Mundial 2023, anunció hoy el promotor de la competición, Formula One. De esta forma el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial pasa de 24 carreras a 23, lo que sigue siendo un récord.

La carrera china, que iba a celebrarse el 16 de abril en Shanghai, fue anulada debido "a las dificultades presentes por la situación del Covid-19" en China, en donde las restricciones son muy importantes desde diciembre pasado.