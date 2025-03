El manager de Franco Colapinto atacó a sus fans en la Fórmula 1: "Arrogancia"

El manager de Franco Colapinto fulminó a los fans del argentino en la F1 nuevamente.

El manager de Franco Colapinto, Jamie Campbell-Walter, atacó nuevamente a los fanáticos del piloto argentino de 21 años en la Fórmula 1. El excorredor escocés se fastidió con los hinchas del bonaerense de las redes sociales, ya que según él son demasiado agresivos con Alpine y con Jack Doohan. Es que "Fran" aspira a ocupar la segunda butaca, actualmente en manos del australiano, para acompañar al galo Pierre Gasly después de las primeras cinco carreras de la temporada 2025.

El exdeportista británico de la F1 trabaja hace mucho tiempo para representar al pilarense junto a su esposa, la española María Catarineu, y fue clave para llevarlo a Williams antes del debut en la máxima categoría del automovilismo mundial. Cada tanto, el escocés sale a defender a Franco a través de su cuenta oficial de X (@jcampbellwalter) y se muestra fastidioso porque, para pedir que Colapinto sea titular en Alpine, sus seguidores critican a la escudería francesa y a Doohan.

El nuevo ataque del manager de Colapinto a los hinchas argentinos: "Le están haciendo daño"

El expiloto escocés citó una publicación de una cuenta de X especializada en la Fórmula 1, que decía "llamado a la solidaridad. Dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No ayudan a Colapinto, sólo hacen el ridículo y generan rechazo. Apoyar no es acosar ni ser pesados". Al mismo tiempo, pedía que "apoyen al equipo, no sean termos y entiendan los tiempos de la F1".

En su perfil, donde tiene 15.500 seguidores, Campbell-Walter coincidió con el tuit inicial y le agregó: "¡Bien dicho! Los que odian y creen que ayudan a Franco, le están haciendo más daño que bien. Insultos al equipo, a Jack (Doohan) y, a veces, a otros seguidores de Alpine". En la misma línea, concluyó: "Franco y todos los que lo apoyamos somos fans de todo el equipo, Pierre (Gasly) y Jack. Compórtense con pasión, pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no así, conseguirán lo contrario".

¿Cómo es el contrato de Colapinto con Alpine?