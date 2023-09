El CEO de Fórmula 1 respondió con dureza a las críticas de Verstappen: "Nuestro trabajo"

Max Verstappen recibió un fuerte comentario de uno de los directivos más importantes de la Fórmula 1, luego de su queja por la ampliación de las carreras en la temporada.

La actividad de la Fórmula 1 continua con su ritmo intenso de competencia y genera cada vez más polémica. Stefano Domenicali, CEO de la categoría, le respondió con dureza a Max Verstappen, luego de que el actual campeón del mundo se quejara del calendario cargado de fechas.

Verstappen no es simplemente el mejor piloto en la actualidad de la Fórmula 1. Además de haberse consagrado en 2021 y 2022, el neerlandés aprovecha su chapa para dar expresar lo que le incomoda o no le gusta de la competencia automovilística más apasionante del mundo.

"Siempre dije que 24 fines de semana de carreras es mucho. No son sólo las carreras, es todo lo que nos rodea lo que nos lo pone difícil. Todas las actividades de marketing, las jornadas de simulador, los compromisos con los patrocinadores personales y demás. Realmente no tienes ni un solo día libre", había dicho días atrás el corredor de Red Bull. Sin embargo, su disgusto no pasó desapercibido en los directivos y uno de ellos no ocultó su descontento con Verstappen.

La fuerte contestación de Fórmula 1 a Verstappen

En una entrevista con De Telegraaf, Domenicali, que ya cuenta con varios años de experiencia en F1, fue consultado por los comentarios del corredor de Países Bajos y manifestó de forma tajante: "No podemos dejar la gestión de la categoría en manos de los competidores".

El italiano, que suele ser la cara de la competencia ante temas polémicos o problemas que salen a la luz, agregó: "No es porque no se pueda confiar en ellos, ya que les escuchamos siempre y contamos con ellos para todo, sino porque tienen que mirar un panorama más amplio, cosa que no siempre hacen”.

Para finalizar, Domenicali menospreció al bicampeón mundial para que se metiera en sus asuntos: “Su objetivo es ir lo más rápido posible, pero nuestro trabajo, como organización, es hacer lo mejor para la categoría. Y eso es lo que hemos hecho en los últimos años, de lo contrario no estaríamos en esta posición”.

La vergonzosa frase racista del asesor deportivo de Red Bull a Checo Pérez en F1: "Sudamericano"

La Fórmula 1 volvió a estar en el centro de la escena por un vergonzoso comentario. Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, se refirió a Sergio "Checo" Pérez de manera xenófoba al explicar que, debido a su nacionalidad, el piloto no puede concentrarse durante las carreras.

No es la primera vez que Marko realiza análisis extravagantes sobre la competencia más importante del mundo y sus corredores. Pero esta vez, cruzó un límite y fue repudiado desde varios sectores del automovilismo.

En diálogo con el programa Servus Tv, el austríaco fue consultado por el nivel de uno de los pilotos de su escudería y lanzó: "Es sudamericano y no puede concentrarse como (Max) Verstappen o (Sebastian) Vettel". Más allá de relacionar a que los europeos tienen, según él, una inteligencia superior, cometió el error de señalar a Pérez como un sudamericano, y lo cierto es que es de Guadalajara, México.

Y luego de su mensaje claramente racista, trató de reconocer el trabajo de "Checo" en el GP de Monza, Italia: "Sin duda, ha sido una de sus mejores carreras, aunque tuvo algunos problemas en la clasificación. Tuvo que adelantar a tres pilotos y sabíamos que sería difícil. Lo hizo todo bien. Somos optimistas porque no hemos conseguido un 1-2 muy a menudo".

Para finalizar, Marko volvió a hacer hincapié en otro corredor europeo: "Hablamos con Lando Norris antes de que se incorpore a McLaren. Es joven, rápido y eso nos vendrá bien. Sergio tiene más de 30 años y un cuarto hijo. También tiene otros intereses en la vida. Lo que pasa es que él tiene contrato hasta 2024 y Norris hasta 2025 en su equipo. El asiento de Red Bull es el más demandado por un lado, pero requiere de una mentalidad muy fuerte porque tienes a Max Verstappen como rival. Pérez ha sido el mejor hasta ahora".

Si bien estas palabras repercutieron en la escudería austríaca, "Checo" decidió no entrar en polémicas y respondió con altura al comentario de Marko: "La verdad no me molesta que Helmut diga que soy un sudamericano lento e inconsistente. Porque no es cierto, yo no soy sudamericano".