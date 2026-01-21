Cuándo corre Franco Colapinto en la F1 2026: el calendario y fechas de los GP

Franco Colapinto con la nueva ropa de Alpine.

Franco Colapinto vuelve a correr en este 2026 por Fórmula 1, en un año que ya es histórico para el automovilismo argentino, al ser el primero en estar presente en tres temporadas consecutivas desde "Lole" Reutemann. Una temporada en la que por primera vez será piloto titular en una escudería, por lo que arrancará a correr desde la primera fecha con Alpine, a diferencia de lo ocurrido en 2024 y 2025, donde corrió con el campeonato ya empezado, con Willliams y el equipo francés, respectivamente.

Para este año, el piloto pilarense estará por segundo año seguido integrando la dupla de conductores de Alpine junto al francés Pierre Gasly. Ambos buscan dejar atrás lo que fue un pésimo 2025 para el equipo en materia de resultados, con un coche que no estuvo a la altura de la competencia y con el que ambos sufrieron mucho. De cara a lo que será el comienzo de la temporada, los organizadores de la Fórmula 1 confirmaron las fechas en las que se correrá cada premio.

Cuáles serán las fechas de los GP de Fórmula 1 en 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo GP de China: 13-15 de marzo GP de Japón: 27-29 de marzo GP de Baréin: 10-12 de abril GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril GP de Miami: 1-3 de mayo GP de Canadá: 22-24 de mayo GP de Mónaco: 5-7 de junio GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio GP de Austria: 26-28 de junio GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio GP de Bélgica: 17-19 de julio GP de Hungría: 24-26 de julio GP de Países Bajos: 21-23 de agosto GP de Italia: 4-6 de septiembre GP de España: 11-13 de septiembre GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre GP de Singapur: 9-11 de octubre GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre GP de México: 30 octubre - 1 noviembre GP de Brasil: 6-8 de noviembre GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre GP de Catar: 27-29 de noviembre GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre

Franco Colapinto arranca desde principio de temporada por primera vez.

Cómo llega Alpine a esta temporada

La escudería francesa se prepara para lo que será el lanzamiento del nuevo auto, que acompañará a los pilotos en 2026. La nueva monoplaza, el A526, será presentada en un evento previsto para el viernes 23 de enero y se hará en un barco situado sobre las aguas del mar Balear, frente a las costas de Barcelona. Luego, del 11 al 13 de febrero, se harán los primeros tests oficiales de pretemporada en Sakhir, Bahréin, con transmisión en vivo, mientras que del 18 al 20 de febrero se hará la segunda tanda de ensayos oficiales.