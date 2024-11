Se cierra otra puerta para Colapinto en la Fórmula 1 para el 2025.

En las últimas horas se confirmó un golpazo para la ilusión de ver a Franco Colapinto en Red Bull en la Fórmula 1, de cara a la temporada 2025. De acuerdo con el diario deportivo madrileño Marca, uno de los más reconocidos en España, la escudería austríaca tiene casi todo listo para continuar con Sergio "Checo" Pérez como el segundo piloto del tricampeón Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo mundial.

De esta manera, ya cerrada la puerta de Sauber y con las dos butacas titulares de Williams ocupadas, el camino a abrirse para el corredor argentino de sólo 21 años es el de Alpine, aunque este mes que viene será decisivo para cerrar todas las negociaciones al respecto. Según el mencionado medio español, "el equipo habría dado recientemente el OK a los nuevos patrocionadores del mexicano para el próximo año", por lo que "se estima que los sponsors de Pérez dejen unos 30 millones de dólares en las arcas de Red Bull".

En el portal web de Marca comunicaron que "el mexicano tiene contrato en 2025 y tiene todas las papeletas para acabar este curso e iniciar la próxima temporada". De hecho, recordaron que "primero se dijo que no seguiría más allá de Spa (el Gran Premio de Bélgica), con un ultimátum o examen de tres carreras. Al superar la barrera, se dijo que anunciaría su retirada al legar al GP de México, cosa que no sucedió, y ahora se le da por eliminado en la mayoría de quinielas, con su asiento ocupado por (Liam) Lawson, Colapinto, (Yuki) Tsunoda o incluso Carlos Sainz... Pero no será para ninguno de ellos la próxima temporada, sino para el actual '11' de la parrilla".

Checo Pérez, a un paso de seguir en Red Bull en el 2025.

¿Chau Colapinto? Los 30 millones de dólares de los nuevos sponsors, claves para que Checo Pérez siga en Red Bull

En el mismo portal madrileño mencionaron que el piloto azteca tiene flamantes patrocinadores, que le han dado el visto bueno para ir haciendo la ropa y los productos de merchandising recientemente. Incluso, destacaron que "se trata de un tipo de acuerdos que hay que tener ya una producción de antemano y que ha recibido todos los parabienes del equipo económico de la escudería, previo paso por Christian Horner (jefe de RB), claro está".

No se conoce aún el nombre del nuevo sponsor, pero se sumaría a Claro, Telcel e Infinitum, todos ellos del grupo del multimillonario empresario mexicano Carlos Slim, así como a Interprotección, un broker de seguros mundial que ha acompañado al piloto desde hace años. Son patrocinios de piloto, ligados única y exclusivamente a que él siga en su puesto, ya que de otra forma abandonarían la inversión en el equipo y se irían al nuevo destino que tuviera "Checo". La cuenta es interminable y se pueden añadir, Banorte, Kit-Kat, Jalisco, ESPN (en español para roda América Latina) e incluso Uber (Mexico).

Las marcas que Pérez lleva asociadas pagan su salario de más de más 10 millones de dólares (que es como se miden en la F1) y dejan una cantidad en las arcas de Red Bull que puede estar rondando el triple, es decir algo similar a los 30 millones en total. Además, el oriundo de Guadalajara contribuye de forma decisiva a llenar cuatro circuitos del actual calendario en la gira por Norte y Centroamérica (Miami, Austin, México y Las Vegas), además de tener detrás a un país entregado con 128 millones de personas y un mercado potencial muy vasto. En ese sentido, el tapatío le saca ventaja a Colapinto y el aspecto económico es vital en "La Máxima", como ha sucedido históricamente.

