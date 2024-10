La broma de Colapinto con el equipo Williams antes de largar en Austin.

Franco Colapinto reveló el insólito diálogo con el equipo Williams en plena preparación del Gran Premio de Austin 2024 de Fórmula 1. El piloto argentino de 21 años se relajó después de la décima posición consegurida en Estados Unidos, que le aportó un punto al bonaerense en el campeonato y a la emblemática escudería británica en la Copa de Constructores.

El oriundo de Pilar fue entrevistado por ESPN en la mixta del circuito de Texas y se soltó, a pura broma y distensión con los periodistas presentes. De hecho, "Fran" confirmó que la escuadra cambió gracias a una recomendación de él la estrategia previa a la nueva carrera de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Colapinto ventiló que convenció a Williams de cambiar la estrategia para el Gran Premio de Austin: "Me hago ingeniero"

En pleno intercambio con los medios de prensa, el pilarense filtró: "El equipo no quería largar con gomas duras y yo digo ‘daaale, amigo’… No querían, pero los convencí". Incluso, con una sonrisa de por medio, agregó: "Así que capaz que, si el año que viene no tengo butaca, me hago ingeniero en estrategia”. Si bien el argentino tuvo una clasificación muy complicada y largó 15° en la final, con el desarrollo de la prueba pudo escalar cinco lugares y le dio al equipo la única unidad que se llevó el fin de semana del trazado norteamericano.

Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

Gran Premio de México en el Distrito Federal - Domingo 27 de octubre a las 17 horas de Argentina - Fecha 20. Gran Premio de Brasil en Interlagos (San Paulo) - Domingo 3 de noviembre a las 14 de Argentina - Fecha 21. Gran Premio de Estados Unidos en Las Vegas - Domingo 24 de noviembre a las 3 de Argentina - Fecha 22. Gran Premio de Qatar en Lusail - Domingo 1° de diciembre a las 14 de Argentina - Fecha 23. Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina - Domingo 8 de diciembre a las 10 de Argentina - Fecha 24.

