Alivio para Franco Colapinto en su hora más difícil: el apoyo de Alpine, Briatore y Gasly

Cómo está la situación de Colapinto, en crisis por Alpine.

Alpine le lleva alivio a Franco Colapinto en su hora más difícil desde que debutó como piloto titular en la Fórmula 1. El argentino de apenas 22 años chocó en la clasificación y debía salir desde los boxes en el Gran Premio de Silverstone 2025, pero un problema grave en la caja del monoplaza le impidió arrancar la competencia. Luego, su compañero Pierre Gasly culminó sexto y sumó ocho puntos valiosos para la escudería francesa en la Copa de Constructores, por lo que todos los ojos estuvieron puestos en el ex Williams.

Sin embargo, un día más tarde desde el equipo galo le aportaron tranquilidad al joven corredor pilarense. De hecho, hubo voces oficiales que concluyeron con un respaldo total para "Fran": lo hicieron desde las redes sociales del cuadro rosa, el asesor ejecutivo italiano Flavio Briatore y el propio Gasly.

Todo Alpine cierra filas y apoya a Colapinto en su momento más difícil en la Fórmula 1

El mensaje del equipo

La escudería europea publicó una imagen del piloto argentino y colocó el ícono del puño cerrado, a la vez que escribieron "contigo en cada paso del camino, Fran Colapinto". Por supuesto, el posteo recibió miles de comentarios, Me Gusta, "compartidos" y reposteos por parte de los fanáticos albicelestes.

Esta situación se suma a la que compartió Alpine pocos minutos después del abandono de "Colapa", cuando subió en sus perfiles de Instagram y X (ex Twitter) que fue "una carrera que finalizó antes de que comenzara. Así que es una lástima ver que la carrera de Franco haya terminado de la manera en que lo hizo". "Vamos por ellos en la siguiente”, intentaron animarlo en ese momento tan complicado.

La tranquilidad de Briatore

Cuando al histórico italiano le consultaron en el paddock acerca del supuesto interés por el finlandés Valtteri Bottas, ex Williams y hoy corredor de pruebas de Mercedes, "El Padrino" contestó de manera categórica: “No tengo ninguna información de ese tipo... Absolutamente no”. Y sentenció, muy convencido al respecto: “Es un buen piloto Bottas, pero por ahora tenemos nuestros propios pilotos”.

Cómo está la situación de Colapinto, en crisis por Alpine.

Gasly también lo reconoció: "Es un coche muy complicado"

Acerca del triste final de "Fran" en Gran Bretaña, el deportista galo respaldó a su compañero albiceleste: “No vi lo que pasó en la carrera. Ni siquiera sé qué le pasó. Fue una pena lo de ayer. No estoy muy seguro (de lo que sucedió), no quiero hablar por él". Al mismo tiempo, detalló que "el coche es obviamente muy complicado y es fácil cometer errores. No está siendo el momento más fácil”.

Incluso, el galo reconoció que “el año pasado, el rendimiento general en comparación con los demás era mucho mejor. El coche estaba en un lugar más competitivo y estar en el podio (en Brasil) fue increíble". En contrapartida, se lamentó por lo que ocurre por ahora en la temporada 2025: "Pero este año estamos peor. Los demás tienen un mejor paquete. Este sexto puesto probablemente vale tanto como aquel podio. Todos estamos muy contentos, especialmente por hacerlo aquí en Silverstone. Sé que hay mucha gente de la fábrica presente. Definitivamente necesitábamos este impulso".

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

Si bien no está garantizada la presencia del piloto argentino en Alpine, la próxima competencia de la categoría será el domingo 27 de julio desde las 10 horas de Argentina, con el Gran Premio de Bélgica 2025 en el autódromo de Spa Francorchamps.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine?