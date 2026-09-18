Fórmula 1: se anunció el calendario de las carreras sprint de cara a la próxima temporada

Cuando todavía quedan nueve fechas para el cierre del campeonato, la Fórmula 1 dio a conocer el pasado miércoles su calendario para la siguiente temporada, que volverá a constar con 24 fechas. Ahora bien, a diferencia de lo sucedido en los últimos años, la F1 2027 llegará con una modificación en cuanto al formato sprint, que verá un aumento de las seis actuales a diez fechas en total que se correrán bajo esta modalidad.
Esta temporada ya se han disputado cinco fechas con formato sprint, por lo que queda pendiente la visita al Circuito de Marina Bay del GP de Singapur, que será el último escenario para las minicarreras este año. Anteriormente se corrieron en Shanghái, Miami, Montreal, Silverstone y Zandvoort, aunque solamente dos de estos trazados repetirán su sede para las sprint en la próxima edición del campeonato del mundo.
Para comenzar, el 2027 arrancará con una sprint en la fecha inaugural del GP de Baréin el 13 de marzo, seguida de una seguidilla en Melbourne y Suzuka por la tercera y cuarta fecha a inicios de abril. Después de esta gira por Asia, la máxima categoría se trasladará a Norteamérica, donde Montreal albergará la cuarta sprint justo antes de que los coches pongan rumbo a Europa, donde Mónaco también recibirá una carrera corta.
Con la procesión que caracteriza al GP de Mónaco, el hecho de que vaya a albergar una sprint no ha caído bien entre los fanáticos, que criticaron duramente a la F1 por esta decisión. Por fuera de dicho debate, lo bueno es que Silverstone mantendrá esta carrera y que se suma Monza, un circuito histórico de la competencia y muy técnico, algo que le pondrá una dosis de emoción al GP de Italia a inicios de septiembre.
Desde allí, habrá un total de seis fechas consecutivas bajo el formato tradicional antes de que vuelvan las sprint, que serán protagonistas en tres de las cuatro citas finales. Tal es así que solamente el circuito callejero de Las Vegas no recibirá a esta modalidad, que sí se disputará en Brasil, Qatar y Abu Dhabi, la nación que albergará la última fecha del campeonato.
La F1 anunció su calendario para 2027
- GP de Baréin (sprint): 12-14 de marzo.
- GP de Arabia Saudita: 19-21 de marzo.
- GP de Australia (sprint): 2-4 de abril.
- GP de Japón (sprint): 9-11 de abril.
- GP de China: 16-18 de abril.
- GP de Miami: 30 de abril-2 de mayo.
- GP de Canadá (sprint): 21-23 de mayo.
- GP de Mónaco (sprint): 4-6 de junio.
- GP de Portugal: 18-20 de junio.
- GP de Gran Bretaña (sprint): 2-4 de julio.
- GP de Austria: 9-11 de julio.
- GP de Bélgica: 23-25 de julio.
- GP de Hungría: 30 de julio-1 de agosto.
- GP de Italia (sprint): 3-5 de septiembre.
- GP de España: 10-12 de septiembre.
- GP de Azerbaiyán: 24-26 de septiembre.
- GP de Turquía: 1-3 de octubre.
- GP de Singapur: 8-10 de octubre.
- GP de los Estados Unidos: 22-24 de octubre.
- GP de México: 29-31 de octubre.
- GP de Brasil (sprint): 5-7 de noviembre.
- GP de Las Vegas: 18-20 de noviembre.
- GP de Qatar (sprint): 3-5 de diciembre.
- GP de Abu Dhabi (sprint): 10-12 de diciembre.