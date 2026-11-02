El periodista deportivo Flavio Azzaro analizó en su programa Azzaro Reacción lo sucedido en una nueva edición del Superclásico entre Boca y River que ganó el xeneize por 1 a 0. Durante su descargo, el conductor apuntó de manera directa contra la labor arbitral y cuestionó el desarrollo del juego, al advertir que el resultado no reflejó un dominio abrumador dentro del campo.

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Azzaro puso el foco en las decisiones disciplinarias que marcaron el trámite del encuentro. En ese sentido, aseguró que existió un direccionamiento favorable hacia el conjunto de la Ribera al momento de juzgar las infracciones más graves de la jornada.

La polémica arbitral y las expulsiones

Al referirse a la actuación de la terna arbitral, el conductor expresó su malestar por el criterio utilizado en jugadas determinantes. "Porque uno sabe cuándo los árbitros van a hacer una tarea, pero los árbitros también dicen, hasta arriba dicen, 'Che, pará, a los ocho, chau'. Ahora, si pega una patada lo tengo que echar. Y bueno, Boca, arreglate vos, si no lo pudiste resolver con tanto tiempo, yo a Paredes lo tengo que echar. No lo echó", cuestionó con dureza.

En la misma línea, remarcó la diferencia de criterio que se vio en los minutos finales del partido y señaló: "Y después sobre el final echa a Montiel y ahí ya ves que había una intención clara y la intención la vimos casi todos. Los que no tenemos pasión por ninguno de los dos lo vemos. Los que tienen pasión y bueno, es distinto".

Asimismo, reconoció la postura de los simpatizantes tras la victoria, aunque tomó distancia del análisis pasional. "Yo entiendo a los de Boca, que hoy estarán contentos, festejando, acusando, 'Eh, cuando pasó tal partido'. Lo entiendo todo. Ahora, yo no puedo entender al de Boca y desde el entendimiento del de Boca ver algo que no sucedió", afirmó.

El rendimiento futbolístico de Boca y River

Más allá de la controversia por el arbitraje, Azzaro profundizó en lo estrictamente futbolístico y relativizó la superioridad del ganador en este cruce en particular. "Hoy lo que no sucedió fue que Boca lo pase por arriba a River. No lo pasó por arriba a River", sentenció.

En su balance del juego, detalló las dificultades que mostró el equipo vencedor para cerrar el trámite a su favor: "Boca hoy le termina ganando a River y termina quedando esa sensación de que le gana 1 a 0 nada más, que en el segundo tiempo prácticamente no le llegó, que no supo manejar el partido. Hasta me da para pensar qué hubiera pasado si hubieran jugado once contra once".

Pese a sus críticas sobre el desarrollo del cotejo, el periodista reconoció la actualidad deportiva general de la institución y el nivel de su plantel en comparación con su clásico rival. "Boca hoy se termina quedando con el triunfo. Boca es más que River, Boca tiene mejores jugadores que River, Boca por algo está a un pasito de salir campeón, Boca por algo está en final de Copa Sudamericana, Boca ha hecho mejor las cosas que River este año. Todo el año ha hecho mejor las cosas que River", concluyó.